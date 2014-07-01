Солдаты ближе познакомились с традициями своих предков и узнали много интересного из жизни и быта казаков. Они побывали в усыпальнице, оборонной крепости, пушкарне и доме кошевого атамана.Бойцов впечатлила верность казаков своей вере и их отношение к женщинам. Некоторые из обычаев солдатам показались удивительными, но не менее интересными. Бойцы узнали о необычных случаях и странных, даже мифических способностях казаков-характерников.Во время посещения церкви, которая по традиции находится в центре Сечи, гвардейцы узнали об искусстве написания икон, церковном хоре и крещении детей в те времена.Солдат Богдан Пелех отметил, что особенно интересно было слушать о мастерстве казаков в ведении боя. Интерес слушателей дополняло наличие в музее большого количества артефактов и предметов, которые или сохранились с тех времен, или были точно воспроизведены по образцам и схемами. Также личный состав поразило вооружение польской шляхты и турецкой армии.В конце экскурсии военнослужащие сделали несколько фотографий и приобрели на память различные сувениры.Автор - Анатолий Гололобов