В рамках празднования Масленицы в Запорожье на площади Маяковского пройдет фестиваль национальной кухни.
Начнется он в 11.00 в субботу, 25 февраля.
В программе фестиваля:
11.00-12.00 — Открытие фестиваля. Межнациональный танцевальный флэшмоб.
12.00-14.30 — Праздничный концерт творческих коллективов и отдельных запорожских исполнителей, а также национально-культурных обществ с презентацией блюд национальных кухонь.
14.30-15.00 — Награждение участников. Закрытие фестиваля.
Организаторы также сообщают, что во время проведения фестиваля на площади будут работать выставочные и торговые палатки национально-культурных обществ и ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства "Запорожской колорит".
Как писала "Индустриалка", запорожцев приглашают к Дубу на проводы зимы с казаками.
Начнется он в 11.00 в субботу, 25 февраля.
В программе фестиваля:
11.00-12.00 — Открытие фестиваля. Межнациональный танцевальный флэшмоб.
12.00-14.30 — Праздничный концерт творческих коллективов и отдельных запорожских исполнителей, а также национально-культурных обществ с презентацией блюд национальных кухонь.
14.30-15.00 — Награждение участников. Закрытие фестиваля.
Организаторы также сообщают, что во время проведения фестиваля на площади будут работать выставочные и торговые палатки национально-культурных обществ и ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства "Запорожской колорит".
Как писала "Индустриалка", запорожцев приглашают к Дубу на проводы зимы с казаками.
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