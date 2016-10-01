В Запорожской области осужденным пытались передать наркотики, которые были спрятаны в булке хлеба.
Сотрудники Ореховской исправительной колонии Юго-Восточного межрегионального управления исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции (№88) обнаружили и изъяли наркотические вещества. В хлебе, который предназначался осужденному, отбывающему наказание в учреждении, были спрятаны два свертка с белым порошком.
Информация о событии, изъятое вещество и подозреваемый были переданы сотрудникам полиции, сообщает сайт Государственной пенитенциарной службы Украины.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области наркотики находят даже в морковке.
Читайте также: В Запорожской области наркотики готовили прямо в квартире и тут же их употребляли.
Сотрудники Ореховской исправительной колонии Юго-Восточного межрегионального управления исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции (№88) обнаружили и изъяли наркотические вещества. В хлебе, который предназначался осужденному, отбывающему наказание в учреждении, были спрятаны два свертка с белым порошком.
Информация о событии, изъятое вещество и подозреваемый были переданы сотрудникам полиции, сообщает сайт Государственной пенитенциарной службы Украины.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области наркотики находят даже в морковке.
Читайте также: В Запорожской области наркотики готовили прямо в квартире и тут же их употребляли.
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