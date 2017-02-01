Военнослужащие Бердянского пограничного отряда задержали жителя Крыма, который ехал на автомобиле с перебитыми номерами.
59-летний крымчанин приехал на пропускной пункт "Чонгар" на автомобиле "Ауди". Мужчина пытался выехать на материковую часть Украины. Во время проверки документов пограничники выявили неточности - номера кузова были перебиты.
Водитель и машина были задержаны для дальнейшего выяснения обстоятельств сотрудниками полиции, сообщает пресс - служба Бердянского пограничного отряда.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье задержали иномарку с перебитыми номерами.
Читайте также: Из бердянского санатория мальчик пешком отправился к маме в Мариуполь.
59-летний крымчанин приехал на пропускной пункт "Чонгар" на автомобиле "Ауди". Мужчина пытался выехать на материковую часть Украины. Во время проверки документов пограничники выявили неточности - номера кузова были перебиты.
Водитель и машина были задержаны для дальнейшего выяснения обстоятельств сотрудниками полиции, сообщает пресс - служба Бердянского пограничного отряда.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье задержали иномарку с перебитыми номерами.
Читайте также: Из бердянского санатория мальчик пешком отправился к маме в Мариуполь.
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