25 февраля в спорткомплексе Запорожского национального университета пройдут соревнования "Краса і сила”, в которых примут участие семейные пары участников АТО, волонтеров, а также военнослужащих 55-й артбригады.
Как рассказала "Индустриалке" их инициатор, волонтер 55-й бригады Надежда Мороз, командные соревнования пройдут по типу "Ты и я — спортивная семья". Испытания будут отдельно для мужчин и женщин, над программой сейчас работают для школьных физрука.
На сегодняшний день о своей готовности участвовать в соревнованиях заявили пять пар, нужно еше, как минимум, семь.
Соревнования начнутся с 10 часов, но сам праздник стартует с 9.00 — будет играть духовой оркестр 55-й бригады, концертную программу подготовил народный ансамбль запорожской полиции "Пернач". Будет работать выставка народных мастеров, свои изделия представят запорожские кулинары и кондитеры.
Приходите!
Как рассказала "Индустриалке" их инициатор, волонтер 55-й бригады Надежда Мороз, командные соревнования пройдут по типу "Ты и я — спортивная семья". Испытания будут отдельно для мужчин и женщин, над программой сейчас работают для школьных физрука.
На сегодняшний день о своей готовности участвовать в соревнованиях заявили пять пар, нужно еше, как минимум, семь.
Соревнования начнутся с 10 часов, но сам праздник стартует с 9.00 — будет играть духовой оркестр 55-й бригады, концертную программу подготовил народный ансамбль запорожской полиции "Пернач". Будет работать выставка народных мастеров, свои изделия представят запорожские кулинары и кондитеры.
Приходите!
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