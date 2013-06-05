Как рассказала " Индустриалке " их инициатор, волонтер 55-й бригады Надежда Мороз, командные соревнования пройдут по типу " Ты и я — спортивная семья " . Испытания будут отдельно для мужчин и женщин, над программой сейчас работают для школьных физрука.На сегодняшний день о своей готовности участвовать в соревнованиях заявили пять пар, нужно еше, как минимум, семь.Соревнования начнутся с 10 часов, но сам праздник стартует с 9.00 — будет играть духовой оркестр 55-й бригады, концертную программу подготовил народный ансамбль запорожской полиции " Пернач " . Будет работать выставка народных мастеров, свои изделия представят запорожские кулинары и кондитеры.Приходите!