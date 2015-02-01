Но есть и новшества. Как сообщили " Индустриалке " в департаменте образования и науки городского совета Запорожья, для обеспечения полноценного и сбалансированного питания внесены изменения в меню горячих завтраков учеников 1-4 классов. Директора школ отработают или уже отработали с родительскими комитетами вопрос выбора варианта горячего завтрака.Это может быть выпечка и горячие напитки. Второй вариант завтрака - гарнир, мясное или рыбное блюдо, сезонные овощи , напиток, хлеб. Имеет место и комбинированный вариант меню: понедельник, пятница - выпечка и горячие напитки, а остальные дни - гарнир, мясное или рыбное блюдо, овощи сезонные, напиток, хлеб.Двухнедельные меню питания учащихся школ разрабатывают руководители организаций, с которыми заключены договора на закупку услуг столовых по результатам торгов, и руководители учебных заведений по согласованию с территориальным органом Горпродпотребслужбы.В департаменте также отмечают, что по результатам проведенной процедуры тендерной закупки услуг столовых за государственные средства определены субъекты предпринимательской деятельности, которые обеспечивают питание учащихся школ в 2017 году. На сегодня уже заключены договора о закупке услуг столовых за государственные средства и осуществляется питание детей в соответствии с показателями стоимости, определенными соответствующими договорами.Напомним, что в 2015 году учеников младших классов и льготных категорий бесплатно кормили в школе за счет госбюджета, а с 2016 года такая статья в госбюджете уже не предусмотрена. Государство переложило решение вопросов организации и финансирования питания на плечи местных бюджетов. Но запорожские власти не оставили детей без горячей еды в школе.- Отмечу, что меню льготных категорий значительно улучшилось, - говорит " Индустриалке " директор общеобразовательной школы № 95 Елена Огибалова. - Что касается младшеклассинков, то сначала все родители выбрали для детей завтрак с вторым блюдом. Но потом решили остановиться на комбинированном меню. По понедельникам и пятницам дети получают напиток с булочкой или другой выпечкой, а по вторникам, средам и четвергам — завтрак со вторым блюдом. Калорийность выдержана, дети наедаются. Выбирать, по какому меню будут питаться мледшеклассники, родители будут раз в квартал.Читайте также "Индустриалке" в ближайшее время "Кого бесплатно кормят в запорожских школах".