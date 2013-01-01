В Заводском районе Запорожья поздно вечером избили молодого человека.
Парень был возле супермаркета, когда на него напали и ограбили.
Как сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, 17-летнего пострадавшего доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом носа.
Как писала "Индустриалка", в запорожском кафе напали на человека.
Читайте также: На запорожском заводе произошел взрыв - есть пострадавшие.
Парень был возле супермаркета, когда на него напали и ограбили.
Как сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, 17-летнего пострадавшего доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом носа.
Как писала "Индустриалка", в запорожском кафе напали на человека.
Читайте также: На запорожском заводе произошел взрыв - есть пострадавшие.
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