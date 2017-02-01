В Запорожье сотрудники полиции обратились за помощью к спасателям, чтобы снять наручники с потерпевшего.
Неприятность с наручниками произошла в Шевченковском отделении полиции. Как рассказал "Индустриалке" заместитель начальника по аварийно-спасательной работе ЗКСВАСС "Кобра" Эдуард Нехорошев, дежурному поступил вызов из райотдела, где была нужна помощь спасателей. На месте события бойцы "Кобры" с помощью слесарного инструмента сняли с человека наручники. Подробности происшедшего не известны.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье мужчина силой удерживал в квартире жену с ребенком.
Читайте также: В Запорожье возле парка нашли труп мужчины.
Неприятность с наручниками произошла в Шевченковском отделении полиции. Как рассказал "Индустриалке" заместитель начальника по аварийно-спасательной работе ЗКСВАСС "Кобра" Эдуард Нехорошев, дежурному поступил вызов из райотдела, где была нужна помощь спасателей. На месте события бойцы "Кобры" с помощью слесарного инструмента сняли с человека наручники. Подробности происшедшего не известны.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье мужчина силой удерживал в квартире жену с ребенком.
Читайте также: В Запорожье возле парка нашли труп мужчины.
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