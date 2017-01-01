В Запорожье по улице Севастопольской в люк теплотрассы упал пес.
Проходящий мимо запорожец услышал жалобное скуление собаки и вызвал бойцов аварийно-спасательной службы "Кобра".
Спасатели с помощью специальной удавки вытащили собаку из люка. С животным все было в порядке, сообщил "Индустриалке" заместитель начальника по аварийно-спасательной работе ЗКСВАСС "Кобра" Эдуард Нехорошев.
Как писала "Индустриалка", в Космическом микрорайоне Запорожья мужчина упал в колодец.
Читайте также: Почему собаки набрасываются на своих хозяев.
Проходящий мимо запорожец услышал жалобное скуление собаки и вызвал бойцов аварийно-спасательной службы "Кобра".
Спасатели с помощью специальной удавки вытащили собаку из люка. С животным все было в порядке, сообщил "Индустриалке" заместитель начальника по аварийно-спасательной работе ЗКСВАСС "Кобра" Эдуард Нехорошев.
Как писала "Индустриалка", в Космическом микрорайоне Запорожья мужчина упал в колодец.
Читайте также: Почему собаки набрасываются на своих хозяев.
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