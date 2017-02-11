В Днепровском районе города возник пожар в одной из квартир.
Спасатели обнаружили на месте происшествия тело 51-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Причина пожара устанавливается, идет расследование.
Как сообщала "Индустриалка", в Запорожье женщина пыталась покончить с собой.
Спасатели обнаружили на месте происшествия тело 51-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Причина пожара устанавливается, идет расследование.
Как сообщала "Индустриалка", в Запорожье женщина пыталась покончить с собой.
- Просмотров: 95
Похожие новости