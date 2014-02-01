Сегодня в Сумах завершился главный национальный старт сезона по легкой атлетике – чемпионат Украины в помещении среди взрослых и молодежи, а так же национальное первенство в многоборье среди этих возрастных категорий.
В ходе соревнований проходил окончательный отбор в состав национальной сборной Украины, которая 3-5 марта представит страну на чемпионате Европы в помещениях, в сербском Белграде.
Участие в соревнованиях приняли полтысячи легкоатлетов в составе 26 команд. Запорожскую область представили девятнадцать спортсменов, которым удалось завоевать семь медалей.
Чемпионками Украины в соревнованиях взрослых легкоатлетов стали Олеся Повх и Анастасия Ткачук. Олеся выиграла бег на 60 м с результатом 7.15 сек.
Анастасия Ткачук не знала себе равных в беге на 1500 м, с показателем 4:16.17.
Второе место в беге на 60 м у мужчин занял Роман Кравцов с результатом 6,8 сек. Пять сотых секунды проиграл запорожец победителю, сумчанину Владимиру Супруну (6.75сек).
Бронзовым призером национального первенства стал Алексей Касьянов. Напомним, именитый многоборец пропускает зимний сезон. Они с супругой Анной решили сконцентрировать силы на летних соревнованиях. Пока Алексей отрабатывает отдельные виды, и в Сумах бежал 60-метровку с барьерами. Его результат 7.93 сек стал третьим.
Еще три медали завоевали запорожцы на молодежном чемпионате Украины. Роман Кравцов стал чемпионом на 60-метровке.
Елизавета Брызгина завоевала серебро на дистанции 400 м, с результатом 54.28 сек.
Александр Ходанич стал третьим в соревнованиях семиборцев. Запорожец сумел в сумме набрать 4655 очков.
Отметим, что все победители и призеры чемпионата Украины представляют СК "Металлург", комбината "Запорожсталь". Уже в начале марта трое из них отправятся защищать честь страны на континентальном первенстве – в состав сборной Украины, для участия в зимнем чемпионате Европы вошли Олеся Повх, Анастасия Ткачук и Елизавета Брызгина.
"Индустриалка" также писала: "Футболисты ДЮСШ "Металлург" вышли в финальный этап Кубка детско-юношеской футбольной лиги Украины".
Автор Ирина Гейм
Фото автора
В ходе соревнований проходил окончательный отбор в состав национальной сборной Украины, которая 3-5 марта представит страну на чемпионате Европы в помещениях, в сербском Белграде.
Участие в соревнованиях приняли полтысячи легкоатлетов в составе 26 команд. Запорожскую область представили девятнадцать спортсменов, которым удалось завоевать семь медалей.
Чемпионками Украины в соревнованиях взрослых легкоатлетов стали Олеся Повх и Анастасия Ткачук. Олеся выиграла бег на 60 м с результатом 7.15 сек.
Анастасия Ткачук не знала себе равных в беге на 1500 м, с показателем 4:16.17.
Второе место в беге на 60 м у мужчин занял Роман Кравцов с результатом 6,8 сек. Пять сотых секунды проиграл запорожец победителю, сумчанину Владимиру Супруну (6.75сек).
Бронзовым призером национального первенства стал Алексей Касьянов. Напомним, именитый многоборец пропускает зимний сезон. Они с супругой Анной решили сконцентрировать силы на летних соревнованиях. Пока Алексей отрабатывает отдельные виды, и в Сумах бежал 60-метровку с барьерами. Его результат 7.93 сек стал третьим.
Еще три медали завоевали запорожцы на молодежном чемпионате Украины. Роман Кравцов стал чемпионом на 60-метровке.
Елизавета Брызгина завоевала серебро на дистанции 400 м, с результатом 54.28 сек.
Александр Ходанич стал третьим в соревнованиях семиборцев. Запорожец сумел в сумме набрать 4655 очков.
Отметим, что все победители и призеры чемпионата Украины представляют СК "Металлург", комбината "Запорожсталь". Уже в начале марта трое из них отправятся защищать честь страны на континентальном первенстве – в состав сборной Украины, для участия в зимнем чемпионате Европы вошли Олеся Повх, Анастасия Ткачук и Елизавета Брызгина.
"Индустриалка" также писала: "Футболисты ДЮСШ "Металлург" вышли в финальный этап Кубка детско-юношеской футбольной лиги Украины".
Автор Ирина Гейм
Фото автора
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