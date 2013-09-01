Команда Ивана Богатыря уверенно проявила себя на групповом этапе, заняв первое место в четверке команд, которые играли в Мариуполе. Напомним, запорожцы выиграли у " Шахтера-2002 " , " Азовстали " 4:1 и расписали ничью с " Ильичевцем " 1:1. Став лидерами своей группы, " металлурги " должны были сыграть за право выхода в финальный этап с командой, занявшей второе место в одесской группе. Ей стало " Торпедо-ВУФК " из Николаева.Матч проходил в Запорожье, на УТБ " Металлург " , что на Великом Лугу. С первых минут встречи запорожцы дали понять, кто здесь хозяин. Большая часть игры проходила на половине поля николаевцев, лишь пару раз за весь тайм " Торпедо " удалось перевести игру в центр поля. А вот организовать достойную атаку на запорожские ворота и вовсе не выходило. Так что пока вратарь " Торпедо " трудился не покладая рук, наш можно сказать " загорал " .Воплотить преимущество в гол удалось уже на 15-й минуте мяч в ворота отправил один из лучших бомбардиров ДЮСШ " Металлург U-16 " Александр Каведяев. Через шесть минут закрепил преимущество капитан запорожской команды Никита Мартынов.После перерыва диспозиция сил не изменилась – запорожцы активно наседали на ворота николаевцев. Правда к чести голкипера гостей, он неоднократно выручал свою команду, вытягивая сложные мячи. Но один в поле не воин - все так же не удавались атаки у " Топредо " , гости все больше защищались. Как следствие - на 56-й минуте встречи " Металлург " сумел забить третий мяч – его автором стал Александр Драмбаев. " Три-ноль, четыре-ноль - какая уже разница! " , - в сердцах бросил николаевский вратарь, пропустив третий мяч.Впрочем, этот гол стал в игре последним. Одержав уверенную победу, воспитанники ДЮСШ " Металлург " прошли в финальную часть Кубка ДЮФЛУ, где за трофей будут спорить восемь команд. Это уже отличное достижение. Ведь на первом этапе кубка в борьбу за него вступили тридцать пять команд. А попасть в восьмерку лучших не удалось даже сверстникам " Металлурга " из столичного " Динамо " и донецкого " Шахтера " .- Мы с ребятами старались показать хорошую игру. Это удалось – была и картинка, и результат позитивный. Мы довольны что прошли. Надеюсь, что в Киеве покажем себя наилучшим образом, делится впечатлениями капитан команды ДЮСШ " Металлург U-16 " Никита Мартынов, - Команда из Николаева рослая, нам нужно было прежде всего опустить мяч вниз. Думаю, мы выиграли за счет технического мастерства. Мы старались захватить преимущество с первых минут. И в принципе игра хорошо давалась. В первом тайме забили два мяча. Во втором осталось просто доиграть, не расслабляться и мы это сделали! В каждой игре хочется забить как можно больше, чтоб почувствовать уверенность. 3:0 – довольно хороший результат. Мы довольны и игрой, и содержанием и результатом!Доволен результатом и тренер команды Иван Богатырь.- Хорошие мячи забили. Не плохая игра. Очень переживали, что будут погодные условия не соответствовать, но небесная канцелярия все сделала для того, чтоб мы провели хорошую игру, - говорит Иван Богатырь, - Кубок у нас идет как подготовка к чемпионату Украины, непосредственно к официальным играм. Для нас чем больше игр зимой, тем лучше! Мы этот Кубок рассматриваем как подготовку к чемпионату ДЮФЛУ. Конечно, все будут довольны, если мы пройдем как можно дальше.По словам директора ДЮСШ " Металлург " Дмитрия Запороженко, хороший результат, который показывают воспитанники в этом сезоне – доказывает, что школа развивается благодаря стабильной поддержке городской власти и социально-ответственного бизнеса.- Сыграли сегодня очень хорошо! Главное, что сыграли на ноль – забили три, это самое важное. Теперь у нас подготовка к финалу Кубка, который с 8 по 12 марта будет проходить в Киеве. Игры скорее всего будут проводить в манеже, значит и нам надо проводить подготовку на крытой арене. У нас в Запорожье футбольного манежа нет, наверное придется съездить в Днепропетровск поиграть, или в Мариуполь – будем рассматривать варианты, - говорит Дмитрий Запороженко. - На сегодняшний день у нас есть все, что необходимо. Да, конечно никуда не делась проблема с базой по улице 12 апреля, она никуда не ушла.Но в остальном мы полностью обеспечены, у нас появились модульные раздевалки, у нас есть полная поддержка со стороны городского совета, комбината " Запорожсталь " в лице Ростислава Игоревича Шурмы, так что у нас в этом никаких проблем. Как видите, за такую помощь мы благодарим результатом. Ведь в футболе для детей многого не надо – нужна поддержка, и чтоб в них верили! В нас верят, и мы показываем результат!Автор Ирина ГеймФото автора