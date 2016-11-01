В улицах Европы старинные классические памятники соседствуют с современными и довольно необычными.
В чем автор этих строк лично убедилась, больше десяти лет бывая в турпоездках по Европе и приобщаясь к культурным ценностям цивилизованных стран.
Представляем вниманию читателей "Индустриалки" девять необычных скульптур Европы.
Первое фото - скульптура "Связанный Эрос" польского художника Игоря Миторая на главной площади Кракова (Польша) - Рыночной.
А это часть фонтана во дворе музея Кафки в Праге (Чехия). Фонтан состоит из двух мужских фигур, стоящих в озерце в форме карты Чехии. Автор - эпатажный чешский скульптор Давид Черный. Он создал в Праге целую галерею необычных, а порой и шокирующих скульптур, которым можно посвятить отдельный фоторепортаж.
Так, скульптура "Перевернутый конь" в шикарном торговом центре Люцерна в Праге – пародийная копия конной статуи Святого Вацлава, одного из особо почитаемых в Чехии святых - тоже создана Давидом Черным.
Пластическая композиция "Берлин" находится на одном из престижных бульваров столицы Германии Kurfurstendamm, со множеством дорогих магазинов. Установлена в 1987 году к 750-летию Берлина и символизирует раскол через общность. Авторы - супруги Бригитте Деннингдорф и Мартин Мачински.
30-ти метровый "Молекулярный человек" американского скульптора Джонатана Борофски установлен на реке Шпрее в Берлине. В народе этот памятник называют сыром - из-за отверстий, а предыдущий - макаронами.
Еще одна необычная скульптура в фонтане, но уже в Париже (Франция), у крупнейшего музея современного искусства Помпиду. К сожалению, в момент съемки шел ремонт фонтана. Когда он работает, то скульптуры движутся, это мобили.
Композицию называют фонтаном Стравинского (его имя носит площадь, где она установлен), или фонтаном Тэнгли (создан швейцарским архитектором Жаном Тэнгли вместе с супругой, французской художницей Ники де Сен-Фалль).
Фото этой несерьезной разноцветной скульптуры сделано в дорогом деловом квартале Брюсселя, из окна туристического автобуса.
Кассель - не столица, маленький немецкий городок с населением 196 тысяч человек, ставший известным и привлекающий массу туристов благодаря тому, что раз в пять лет там проходит одна из крупнейший выставок современного искусства "Документа". К,стати, состоится она и в этом году, с 10 июня по 17 сентября.
Выставка заполняет весь город, в том числе и улицы, где остаются интересные скульптуры, как, например, эта огромная голубая собака.
Эта скульптура тоже находится в Касселе, но ее установку оплатили сами жители. Автор - всемирно известный гениальный скульптор, родившийся в Днепре и живший в Москве, фронтовик Вадим Сидур. В советские времена ему доставалось за формализм и пацифизм, потому что скульптор не прославлял военную доблесть, а пронзительно показывал уродливую сущность агрессии. А в 2015 году в столице России, в Манеже, православные активисты устроили погром его выставки. В Москве есть Музей Вадима Сидура, который когда-то произвел большое впечатление на автора этих строк.
Скульптура Вадима Сидура, уставленная в Касселе в 1974 году, называется "Памятник погибшим от насилия".
"Индустриалка" также писала:
"В Киеве неизвестные разгромили выставку сына знаменитого художника",
"Необычные музеи Рима, где вы, скорее всего, не были",
"Самые интересные путешествия для арт-туристов в 2017 году",
"Запорожец 13,5 часов провел на крыше ради лучшего снимка области".
Фото автора
В чем автор этих строк лично убедилась, больше десяти лет бывая в турпоездках по Европе и приобщаясь к культурным ценностям цивилизованных стран.
Представляем вниманию читателей "Индустриалки" девять необычных скульптур Европы.
Первое фото - скульптура "Связанный Эрос" польского художника Игоря Миторая на главной площади Кракова (Польша) - Рыночной.
А это часть фонтана во дворе музея Кафки в Праге (Чехия). Фонтан состоит из двух мужских фигур, стоящих в озерце в форме карты Чехии. Автор - эпатажный чешский скульптор Давид Черный. Он создал в Праге целую галерею необычных, а порой и шокирующих скульптур, которым можно посвятить отдельный фоторепортаж.
Так, скульптура "Перевернутый конь" в шикарном торговом центре Люцерна в Праге – пародийная копия конной статуи Святого Вацлава, одного из особо почитаемых в Чехии святых - тоже создана Давидом Черным.
Пластическая композиция "Берлин" находится на одном из престижных бульваров столицы Германии Kurfurstendamm, со множеством дорогих магазинов. Установлена в 1987 году к 750-летию Берлина и символизирует раскол через общность. Авторы - супруги Бригитте Деннингдорф и Мартин Мачински.
30-ти метровый "Молекулярный человек" американского скульптора Джонатана Борофски установлен на реке Шпрее в Берлине. В народе этот памятник называют сыром - из-за отверстий, а предыдущий - макаронами.
Еще одна необычная скульптура в фонтане, но уже в Париже (Франция), у крупнейшего музея современного искусства Помпиду. К сожалению, в момент съемки шел ремонт фонтана. Когда он работает, то скульптуры движутся, это мобили.
Композицию называют фонтаном Стравинского (его имя носит площадь, где она установлен), или фонтаном Тэнгли (создан швейцарским архитектором Жаном Тэнгли вместе с супругой, французской художницей Ники де Сен-Фалль).
Фото этой несерьезной разноцветной скульптуры сделано в дорогом деловом квартале Брюсселя, из окна туристического автобуса.
Кассель - не столица, маленький немецкий городок с населением 196 тысяч человек, ставший известным и привлекающий массу туристов благодаря тому, что раз в пять лет там проходит одна из крупнейший выставок современного искусства "Документа". К,стати, состоится она и в этом году, с 10 июня по 17 сентября.
Выставка заполняет весь город, в том числе и улицы, где остаются интересные скульптуры, как, например, эта огромная голубая собака.
Эта скульптура тоже находится в Касселе, но ее установку оплатили сами жители. Автор - всемирно известный гениальный скульптор, родившийся в Днепре и живший в Москве, фронтовик Вадим Сидур. В советские времена ему доставалось за формализм и пацифизм, потому что скульптор не прославлял военную доблесть, а пронзительно показывал уродливую сущность агрессии. А в 2015 году в столице России, в Манеже, православные активисты устроили погром его выставки. В Москве есть Музей Вадима Сидура, который когда-то произвел большое впечатление на автора этих строк.
Скульптура Вадима Сидура, уставленная в Касселе в 1974 году, называется "Памятник погибшим от насилия".
"Индустриалка" также писала:
"В Киеве неизвестные разгромили выставку сына знаменитого художника",
"Необычные музеи Рима, где вы, скорее всего, не были",
"Самые интересные путешествия для арт-туристов в 2017 году",
"Запорожец 13,5 часов провел на крыше ради лучшего снимка области".
Фото автора
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