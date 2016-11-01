В чем автор этих строк лично убедилась, больше десяти лет бывая в турпоездках по Европе и приобщаясь к культурным ценностям цивилизованных стран.Представляем вниманию читателей "Индустриалки" девять необычных скульптур Европы.Первое фото - скульптурапольского художника Игоря Миторая на главной площади Кракова (Польша) - Рыночной.А этов Праге (Чехия). Фонтан состоит из двух мужских фигур, стоящих в озерце в форме карты Чехии. Автор - эпатажный чешский скульптор Давид Черный. Он создал в Праге целую галерею необычных, а порой и шокирующих скульптур, которым можно посвятить отдельный фоторепортаж.Так, скульптурав шикарном торговом центре Люцерна в Праге – пародийная копия конной статуи Святого Вацлава, одного из особо почитаемых в Чехии святых - тоже создана Давидом Черным.Пластическая композициянаходится на одном из престижных бульваров столицы Германии Kurfurstendamm, со множеством дорогих магазинов. Установлена в 1987 году к 750-летию Берлина и символизирует раскол через общность. Авторы - супруги Бригитте Деннингдорф и Мартин Мачински.30-ти метровыйамериканского скульптора Джонатана Борофски установлен на реке Шпрее в Берлине. В народе этот памятник называют сыром - из-за отверстий, а предыдущий - макаронами.Еще одна необычная скульптура в фонтане, но уже в Париже (Франция), у крупнейшего музея современного искусства Помпиду. К сожалению, в момент съемки шел ремонт фонтана. Когда он работает, то скульптуры движутся, это мобили.Композицию называют(его имя носит площадь, где она установлен), или фонтаном Тэнгли (создан швейцарским архитектором Жаном Тэнгли вместе с супругой, французской художницей Ники де Сен-Фалль).Фото этойсделано в дорогом деловом квартале Брюсселя, из окна туристического автобуса.Кассель - не столица, маленький немецкий городок с населением 196 тысяч человек, ставший известным и привлекающий массу туристов благодаря тому, что раз в пять лет там проходит одна из крупнейший выставок современного искусства "Документа". К,стати, состоится она и в этом году, с 10 июня по 17 сентября.Выставка заполняет весь город, в том числе и улицы, где остаются интересные скульптуры, как, например, эта огромнаяЭта скульптура тоже находится в Касселе, но ее установку оплатили сами жители. Автор - всемирно известный гениальный скульптор, родившийся в Днепре и живший в Москве, фронтовик Вадим Сидур. В советские времена ему доставалось за формализм и пацифизм, потому что скульптор не прославлял военную доблесть, а пронзительно показывал уродливую сущность агрессии. А в 2015 году в столице России, в Манеже, православные активисты устроили погром его выставки. В Москве есть Музей Вадима Сидура, который когда-то произвел большое впечатление на автора этих строк.Скульптура Вадима Сидура, уставленная в Касселе в 1974 году, называется"Индустриалка" также писала:Фото автора