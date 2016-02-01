Как сообщил руководитель пресс-центра УСБУ в Запорожской области Сергей Левченко, полицейский требовал от бердянца 12000 гривен за непривлечение к уголовной ответственности за незаконное владение огнестрельным оружием.Получив 7000 гривен, полицейский пытался скрыться с места преступления на автомобиле. Сотрудники спецслужбы задержали вымогателя на окраине города. Во время задержания он пытался оказать сопротивление .Уголовное производство начато по ст. 368 УК Украины. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия.Фото: пресс-центр УСБУ в Запорожской области