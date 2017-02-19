В онлайн-кастинге на четвертый сезон модельного реалити "Супермодель по-українськи" (Новый канал) участвует жительница Бердянска Виктория Гуйвик.
В анкете девушка написала, что после окончания школы училась в Воронеже, а потом вернулась в Украину и решила построить модельную карьеру. Поддержать нашу землячку можно до 20 февраля, проголосовав за нее на сайте шоу.
Онлайн-кастинг продлится до 15 марта, после чего будет выбрана одна победительница онлайн-голосования.
Источник: berdyansk.biz.
В анкете девушка написала, что после окончания школы училась в Воронеже, а потом вернулась в Украину и решила построить модельную карьеру. Поддержать нашу землячку можно до 20 февраля, проголосовав за нее на сайте шоу.
Онлайн-кастинг продлится до 15 марта, после чего будет выбрана одна победительница онлайн-голосования.
Источник: berdyansk.biz.
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