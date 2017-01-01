Несколько десятков запорожцев приняли участие в кулинарном мастер-классе по приготовлению постного печенья и кутьи.
Проводили мероприятие мастера Запорожского профессионального торгово-кулинарного лицея, а инициатором выступил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.
- Многие думают, что пост – это сложный период, но люди должны знать, что без мяса и молочных продуктов можно приготовить много вкусных и полезных блюд, - отметил владыка Лука. – Такими мероприятиями накануне Великого поста, который начнется после Масленицы, мы хотим показать запорожцам разнообразие постного стола. И, что самое приятное, приготовить такие блюда сможет каждый.
Мастер-класс начался с приготовления кутьи. Мастер Татьяна Пейчева рассказала, что традиционно это блюдо готовится из предварительно отваренной пшеницы.
- На стакан отваренного зерна вам потребуется: три столовые ложки мака, горсть грецких орехов, полстакана изюма и 4-5 столовых ложек жидкого меда, - рассказала "Индустриалке" Татьяна Пейчева. - Для украшения блюда понадобятся цукаты и курага. Блюдо получается сладким и очень вкусным!
Когда кутья была готова, приступили к приготовлению постного десерта – сладких пряников. Уникальность этого блюда в том, что среди его ингредиентов нет ни сливочного масла, ни сметаны, ни кефира. Их готовят на соке, рассоле или чае.
- Я сама недавно готовила такое печенье именно на рассоле, и получилось очень вкусно, - поделилась с "Индустриалкой" мастер Яна Касьян. – Сегодня мы готовим на яблочном соке, что также гарантирует нам хороший результат. Кстати, если делать на соке, то соду, которая есть в рецепте, не нужно гасить уксусом.
Рецепт приготовления универсального постного печенья: 200 мл сока, рассола или чая, 70 мл растительного масла, 350 г муки, 0,5 соды или разрыхлителя, щепотка соли и ванильный сахар. Отдельно можно использовать сахар для украшения.
Первым делом смешайте жидкие ингредиенты между собой, а сухие отдельно, и затем все соедините. Замесите тесто и уберите в холодильник на полчаса. Потом раскатайте тесто толщиной 2-4 мм, из которого вырезайте кружочки и выложите их на противень. Выпекайте при 200 градусах около 15-20 минут.
На мастер-классе специалисты кулинарного лицея избавили всех присутствующих от ожидания и принесли с собой уже готовые печенюшки, которыми и угощали всех гостей.
- Никогда не думала, что рассол из консервированных овощей можно использовать для выпечки, - рассказала "Индустреалке" запорожанка Светлана Белая. – Я рада, что сегодня узнала такой интересный, а главное экономный рецепт, обязательно приготовлю такое печение детям.
Как писала "Индустриалка", Маленьким запорожцам раскрыли секрет приготовления тонких блинов
Фото автора.
Проводили мероприятие мастера Запорожского профессионального торгово-кулинарного лицея, а инициатором выступил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.
- Многие думают, что пост – это сложный период, но люди должны знать, что без мяса и молочных продуктов можно приготовить много вкусных и полезных блюд, - отметил владыка Лука. – Такими мероприятиями накануне Великого поста, который начнется после Масленицы, мы хотим показать запорожцам разнообразие постного стола. И, что самое приятное, приготовить такие блюда сможет каждый.
Мастер-класс начался с приготовления кутьи. Мастер Татьяна Пейчева рассказала, что традиционно это блюдо готовится из предварительно отваренной пшеницы.
- На стакан отваренного зерна вам потребуется: три столовые ложки мака, горсть грецких орехов, полстакана изюма и 4-5 столовых ложек жидкого меда, - рассказала "Индустриалке" Татьяна Пейчева. - Для украшения блюда понадобятся цукаты и курага. Блюдо получается сладким и очень вкусным!
Когда кутья была готова, приступили к приготовлению постного десерта – сладких пряников. Уникальность этого блюда в том, что среди его ингредиентов нет ни сливочного масла, ни сметаны, ни кефира. Их готовят на соке, рассоле или чае.
- Я сама недавно готовила такое печенье именно на рассоле, и получилось очень вкусно, - поделилась с "Индустриалкой" мастер Яна Касьян. – Сегодня мы готовим на яблочном соке, что также гарантирует нам хороший результат. Кстати, если делать на соке, то соду, которая есть в рецепте, не нужно гасить уксусом.
Рецепт приготовления универсального постного печенья: 200 мл сока, рассола или чая, 70 мл растительного масла, 350 г муки, 0,5 соды или разрыхлителя, щепотка соли и ванильный сахар. Отдельно можно использовать сахар для украшения.
Первым делом смешайте жидкие ингредиенты между собой, а сухие отдельно, и затем все соедините. Замесите тесто и уберите в холодильник на полчаса. Потом раскатайте тесто толщиной 2-4 мм, из которого вырезайте кружочки и выложите их на противень. Выпекайте при 200 градусах около 15-20 минут.
На мастер-классе специалисты кулинарного лицея избавили всех присутствующих от ожидания и принесли с собой уже готовые печенюшки, которыми и угощали всех гостей.
- Никогда не думала, что рассол из консервированных овощей можно использовать для выпечки, - рассказала "Индустреалке" запорожанка Светлана Белая. – Я рада, что сегодня узнала такой интересный, а главное экономный рецепт, обязательно приготовлю такое печение детям.
Как писала "Индустриалка", Маленьким запорожцам раскрыли секрет приготовления тонких блинов
Фото автора.
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