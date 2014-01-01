Приглашаются творческие коллективы, ансамбли различных жанров и направлений в номинациях: хореография, вокал, цирковое искусство, театральное искусство, инструментальная музыка.Как сообщила президент фестиваля "Калинова грона" Мила Родичєва, его проводят, в частности, для того, чтобы найти и поддержать талантливых детей и подростков.В жюри пригласили ведущих преподавателей высших и средних специальных учебных заведений, известных деятелей искусств, среди которых эксперт Национальной музыкальной премии „YUNA” Юрий Левченко, известная актриса Виктория Зубрейчук, балетмейстер, постановщик казацкого ансамбля песни и танца „Запорожці” Запорожской областной филармонии Олег Кравец.Детский праздник творчества состоится во Дворце культуры "Титан".Ознакомиться с положением фестиваля и оставить заявку на участие можно на сайте Всеукраинского детского фестиваля„Калинова грона” http://kalinovagrona.org, сообщает департамент культуры, туризма, национальностей и религий Запорожской ОГА, при поддержке которого пройдет это мероприятие."Индустриалка" также писала: "В Запорожской области дети устроили ярмарку в помощь жителям Авдеевки".