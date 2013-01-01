В Запорожье напали на охранника торгового дома "Олис".
Ночью на охраняемую территорию проникли грабители, которые избили охранника.
Как рассказал "Индустриалке" руководитель независимого профсоюза работников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, 48-летнего мужчину доставили в больницу с резанной раной пальца и ушибом лица.
Читайте также: В Запорожье человек спрыгнул с моста.
Ночью на охраняемую территорию проникли грабители, которые избили охранника.
Как рассказал "Индустриалке" руководитель независимого профсоюза работников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, 48-летнего мужчину доставили в больницу с резанной раной пальца и ушибом лица.
Читайте также: В Запорожье человек спрыгнул с моста.
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