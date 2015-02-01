Бои "лава на лаву", другие казацкие развлечения и, конечно, вкусные блины - все это будет на празднике "Казацкая Масленица".
Народные гулянья пройдут в историко-культурном комплексе "700-летний Запорожский дуб", об этом "Индустриалке" сообщили в областной федерации казацкого боевого искусства “Спас”.
У Дуба покажут, как наши предки совершали обряд проводов зимы. А еще в программе праздника - концерт, выступления школ боевых искусств, рыцарские бои клуба исторического фехтования и выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства.
Праздник "Казацкая Масленица" будет проходить в ИКК 700-летний "Запорожский дуб" 26 февраля с 11.00 до 14.00.
"Индустриалка" также писала: "Корейские, бразильские, болгарские - нетрадиционные для украинцев рецепты блинов на каждый день Масленицы".
Народные гулянья пройдут в историко-культурном комплексе "700-летний Запорожский дуб", об этом "Индустриалке" сообщили в областной федерации казацкого боевого искусства “Спас”.
У Дуба покажут, как наши предки совершали обряд проводов зимы. А еще в программе праздника - концерт, выступления школ боевых искусств, рыцарские бои клуба исторического фехтования и выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства.
Праздник "Казацкая Масленица" будет проходить в ИКК 700-летний "Запорожский дуб" 26 февраля с 11.00 до 14.00.
"Индустриалка" также писала: "Корейские, бразильские, болгарские - нетрадиционные для украинцев рецепты блинов на каждый день Масленицы".
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