В Запорожье 38-летний мужчина пытался покончить с собой, спрыгнув с моста.
Запорожец средь бела дня спрыгнул с Днепрогэса.
Как сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, пострадавшего госпитализировали в больницу с тяжелыми многочисленными травмами.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье застрелился мужчина.
Читайте также: На запорожском заводе произошел взрыв - есть пострадавшие.
Запорожец средь бела дня спрыгнул с Днепрогэса.
Как сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, пострадавшего госпитализировали в больницу с тяжелыми многочисленными травмами.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье застрелился мужчина.
Читайте также: На запорожском заводе произошел взрыв - есть пострадавшие.
- Просмотров: 113
Похожие новости