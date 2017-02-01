В области - облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, местами слабый гололед, гололедица, ветер северный, 3-8 м/с, температура воздуха ночью от 4 мороза до 1 градусов тепла, днем 2-7 градусов тепла.20 февраля в Запорожской области ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшие осадки, гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 2-7 градусов тепла.На 21 февраля прогноз для нашей области такой: временная облачность, ночью местами небольшие осадки, днем без осадков, местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20м/с, температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла, сообщает ГУ ГСЧС.