В запорожской общеобразовательной школе № 37 прошла премьера развеселой сказки "Коза и семеро козлят, да на новый лад".
В спектакле школьного театра "Виват" все роли сыграли семиклассники, они с удовольствием перевоплотились в героев известной истории, только получились у них не беспомощные малыши, а задиристые находчивые подростки, таких не всякий волк напугать может. В сказке появилось много новых героев.
Например, на помощь козлятам приходят медведь и заяц, волк обучается пению у самого маэстро Петухини, он совершенствует свой вокал с помощью волшебного яйца, подаренного курочкой. А мама - коза остается неизменно доброй, как и полагается настоящей маме. С ярмарки она приносит своим козлятушкам-ребятушкам гостинцы; подарки под занавес получают все, даже волк, который перевоспитался.
Первыми зрителями премьеры стали малыши 1,2,3 классов, более старшие пятиклашки, учителя, работники школы. По мнению пятиклассников, сказка получилась веселой, поучительной, интересной и доброй, а старшие зрители отметили большой заряд позитива, которым буквально пронизана вся эта "козлиная" история.
Фото предоставлены общеобразовательной школой № 37.
В спектакле школьного театра "Виват" все роли сыграли семиклассники, они с удовольствием перевоплотились в героев известной истории, только получились у них не беспомощные малыши, а задиристые находчивые подростки, таких не всякий волк напугать может. В сказке появилось много новых героев.
Например, на помощь козлятам приходят медведь и заяц, волк обучается пению у самого маэстро Петухини, он совершенствует свой вокал с помощью волшебного яйца, подаренного курочкой. А мама - коза остается неизменно доброй, как и полагается настоящей маме. С ярмарки она приносит своим козлятушкам-ребятушкам гостинцы; подарки под занавес получают все, даже волк, который перевоспитался.
Первыми зрителями премьеры стали малыши 1,2,3 классов, более старшие пятиклашки, учителя, работники школы. По мнению пятиклассников, сказка получилась веселой, поучительной, интересной и доброй, а старшие зрители отметили большой заряд позитива, которым буквально пронизана вся эта "козлиная" история.
Фото предоставлены общеобразовательной школой № 37.
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