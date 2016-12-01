В спектакле школьного театра " Виват " все роли сыграли семиклассники, они с удовольствием перевоплотились в героев известной истории, только получились у них не беспомощные малыши, а задиристые находчивые подростки, таких не всякий волк напугать может. В сказке появилось много новых героев.Например, на помощь козлятам приходят медведь и заяц, волк обучается пению у самого маэстро Петухини, он совершенствует свой вокал с помощью волшебного яйца, подаренного курочкой. А мама - коза оста е тся неизменно доброй, как и полагается настоящей маме. С ярмарки она приносит своим козлятушкам-ребятушкам гостинцы; подарки под занавес получают все, даже волк, который перевоспитался.Первыми зрителями премьеры стали малыши 1,2,3 классов, более старшие пятиклашки, учителя, работники школы. По мнению пятиклассников, сказка получилась вес е лой, поучительной, интересной и доброй, а старшие зрители отметили большой заряд позитива, которым буквально пронизана вся эта " козлиная " история.Фото предоставлены общеобразовательной школой № 37.