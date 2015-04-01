Из-за бюрократии и коррупции Запорожская область потеряла множество как украинских, так и иностранных инвесторов, которые были готовы вкладывать деньги в наш регион.
Об этом в эфире телеканала TV5 заявил генеральный директор ПАО "Запорожсталь" Ростислав Шурма.
- Уряд і влада багато що заявляли за останні декілька років, але мало що реально було зроблено. На жаль, модернізація промисловості не виняток. Яким шляхом пішли Західна Європа, США та Китай за останній п’ять років? Це - побудова відновлювальної екологічно чистої енергетики: вітряні, сонячні та гідроелектростанції. У цих країнах відновлювальні джерела дають мінімум 20-25% електроенергії, у Німеччині – 30-35%, а в деяких країнах, наприклад, Данії та Норвегії – 50-60%. Що нам заважало це зробити, тим паче джерела є – вітер, сонце точно такі ж. Заважав інвестиційний клімат. Були інвестори і локальні, і іноземні, які були готові вкладати кошти і в Україну, і в Запорізьку область, але вони прийшли і зіштовхнулися з величезною кількістю бюрократії, вимаганням хабарів на кожному кроці. Буквально за рік-два у Запорізькій області з призначенням нового керівництва злякали всіх інвесторів. За цей час не було побудовано жодного об’єкту і це все через тотальне вимагання хабарів, - отметил Ростислав Шурма.
Читайте также: Блокада Донбасса ударит по каждой украинской семье – Ростислав Шурма.
Об этом в эфире телеканала TV5 заявил генеральный директор ПАО "Запорожсталь" Ростислав Шурма.
- Уряд і влада багато що заявляли за останні декілька років, але мало що реально було зроблено. На жаль, модернізація промисловості не виняток. Яким шляхом пішли Західна Європа, США та Китай за останній п’ять років? Це - побудова відновлювальної екологічно чистої енергетики: вітряні, сонячні та гідроелектростанції. У цих країнах відновлювальні джерела дають мінімум 20-25% електроенергії, у Німеччині – 30-35%, а в деяких країнах, наприклад, Данії та Норвегії – 50-60%. Що нам заважало це зробити, тим паче джерела є – вітер, сонце точно такі ж. Заважав інвестиційний клімат. Були інвестори і локальні, і іноземні, які були готові вкладати кошти і в Україну, і в Запорізьку область, але вони прийшли і зіштовхнулися з величезною кількістю бюрократії, вимаганням хабарів на кожному кроці. Буквально за рік-два у Запорізькій області з призначенням нового керівництва злякали всіх інвесторів. За цей час не було побудовано жодного об’єкту і це все через тотальне вимагання хабарів, - отметил Ростислав Шурма.
Читайте также: Блокада Донбасса ударит по каждой украинской семье – Ростислав Шурма.
- Просмотров: 106
Похожие новости