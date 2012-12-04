Как сообщили " Индустриалке " руководитель филиала объединения " Астер " Оксана Дроздова и школьный библиотекарь Валентина Стоян, учащиеся увидели инсценировку встречи Зимы с Весною, приняли участие в благотворительной сладкой ярмарке, в играх и развлечениях на свежем воздухе, а в заключении всех удивило сжигание чучела Зимы.Школьникам напомнили историю возникновения праздника Сретения. Потом к ним пришли в гости Зима (Соня Сылка – ученица 6 кл.), Весна (Вика Литвиненко - ученица 6 кл.), которых радостно встретила Хозяйка (Светлана Петровская - ученица 6 кл.).Не успели дети проводить дорогих гостей, как их уже ждала сладкая благотворительная акция - ярмарка в поддержку жителей Авдеевки. Ароматная выпечка, сладости, игрушки – все это улучшало настроение и уверенность в своих силах (собранные игрушки, книжки и сладости уже переданы детям Авдеевки).Особенную благодарность все высказали родителям учеников школы, которые не остались в стороне, а активно приняли участие в этом школьном мероприятии.И вот долгожданные спортивные эстафеты, народные игры, песни, конкурсы, а как следствие – улыбки на лицах и хорошее настроение.Яркой страничкой этого праздника стал обряд сжигания чучела Зимы, а исполнение зазывных обрядовых песен стало последней ступенькой для прихода Весны.Разгоряченных, удовлетворенных обрядовыми действиями детей радостно встречала с горячими угощениями – чаем и вкуснейшими блинчиками – повар Татьяна.Остается добавить, что в Омельницкой школе намерены и далее возрождать национальную культуру и забытые традиции родного края.Фото предоставлены Омельницкой школой