Сегодня в этом детдоме проживает 20 детей из Запорожья и Запорожской области в возрасте от 4 до 18 лет. Основной целью работы детского дома является социально-педагогическая реабилитация детей, оставшихся без попечения родителей." 15 лет прошли для нас как один день, время становления приюта было очень сложным. Мы его, можно сказать, выстрадали. Но сейчас это стабильное учреждение, которое существует исключительно благодаря людям, которые хотят нам помочь. К нам на праздник также пришли в гости 10 выпускников " Надежды " , которые жили и выросли в приюте, и сейчас у некоторых из них уже есть собственные дети " , - рассказала руководитель детского дома Галина Серая.На мероприятии атмосфера детского праздника ощущалась с самого входа. Воспитанницы приюта в нарядных белых встречали своих гостей. Другие ребята в ярких костюмах вприпрыжку носились по всему залу и репетировали свои номера перед выходом на сцену. На праздничном концерте дети порадовали своими оригинальными и красочными выступлениями, а руководителям и воспитателям детского дома были вручены заслуженные награды." День рождения детского дома "Надежда" - это праздник, который олицетворяет доброту, отзывчивость, готовность к самопожертвованию. Администрация детского дома и все люди, которые помогают его содержать, оказывают помощь детям и заслуживают огромного уважения. Сегодняшнее мероприятие и повседневная работа этого учреждения еще раз демонстрируют, что у нас большое количество людей, готовых с открытым сердцем помогать нуждающимся, потому что каждый, кто попадает в сложную ситуацию, всегда хочет, чтобы рядом оказался кто-то, кто протянет руку помощи. Мы поздравляем детский дом с таким чудесным праздником и дарим детям подарки, потому что каждый реб е нок заслуживает счастливого детства " , - отметил заместитель городского головы Запорожья Анатолий Пустоваров.