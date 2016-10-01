Об этом в эфире телеканала TV5 - в программе "Пiдсумки. Тиждень" - заявил генеральный директор ПАО " Запорожсталь " Ростислав Шурма.- Якщо не зупинити блокаду зараз, вона вдарить по кожному громадянину України, по кожній українській сім’ї і по кожному підприємству, - отметил Ростислав Шурма. - Що буде відбуватися буквально через декілька тижнів, якщо не розблокують постачання вугілля та інших видів стратегічної сировини. Є деякі дефіцитні для підконтрольної території України марки вугілля: антрацити, коксівна група вугілля. Зокрема, через дефіцит антрациту зупиниться декілька електростанцій, виникне дефіцит потужності в системі. Це означає, що одразу буде потрібно здійснювати віялові відключення. Тобто, у годину пік промислові підприємства та населення будуть залишатися без світла. Друга сторона – газова марка вугілля. В Україні її достатньо, але її недостатньо на непідконтрольній території. Промисловий ланцюг виглядає таким чином: Зуївська ТЕС, яка постачає електроенергію на Авдієвський коксохім, а іншого варіанту постачання там немає, може працювати лише на газовій марці вугілля, яка їде з України на непідконтрольну територію. Там запаси невеликі. Зупиняється ТЕС, Авдієвський коксохім, далі – як мінімум два металургійні комбінати. А це означає втрату валютної виручки, втрату робочих місць, втрату податкових надходжень, колапс національної валюти і подальший розвал всієї економіки.Блокада Донбасса уже привела к остановке некоторых предприятий, из-за чего Украина теряет миллиарды.- Питання не лише у вугіллі, а й в залізній руді, яка їде з України на непідконтрольну територію. Через дефіцит залізної руди вже зупинився Алчевский меткомбінат, а отже, і Алчевский коксохімічний завод, який постачає на Дніпродзержинський меткомбінат, який теж на межі зупинки, як і Єнакіївський металургійний завод, який також працює на руді. А це означає, що вже сьогодні фактично на непідконтрольній території десятки тисяч працівників промисловості залишилися без роботи. Це такі ж самі громадяни України. І хочу підкреслити, всі ці підприємства зареєстровані на території України і платять податки на її території. А це мільярди гривень у бюджет України і мільярди доларів валютних надходжень, які працюють на курс гривні, а не рубля, - подчеркнул Ростислав Шурма. - Давайте подивимося, яким буде ставлення тих громадян України, які опинилися там заручникам цієї ситуації, який дії псевдопатріотів залишили без роботи і без хліба. Тому, наслідки блокади значно ширші.Последствия блокады ощутит на себе и Запорожская область.- Весь промисловий комплекс України – це єдиний великий ланцюг. Якщо з нього вибити одну ланку, одразу все падає, як ефект доміно. Достатньо, щоб зупинилися декілька електростанції, коксохімічних заводів і виникає повний дисбаланс в енергопостачанні, в постачанні коксу, руди і так далі, - сказал Ростислав Шурма. - Кожен промисловий об’єкт має свою специфіку. Якщо блоки були запроектовані на антрацитове вугілля, то загрузити туди газову марку не можна. Це все одно, що заправити дизельний автомобіль бензином чи навпаки. " Запоріжсталь " буде не першим, хто відчує наслідки блокади, але відчує їх буквально за тиждень після того, як Маріуполь, Дніпродзержинськ, тому що виникне загальний дефіцит коксу, дефіцит електроенергії, які неможливо компенсувати. Дефіцит можна буде компенсувати місяці через три, коли привезти вугілля з Південної Африки, Австралії, Росії. І, в підсумку, від блокади, на жаль, виграє лише Росія. Але найстрашніше те, що блокада вдарить по кожній українській родині. І не лише через втрату робочих місць та курс гривні – люди буквально втратять світло, тепло, воду. Це буде повний колапс всієї системи житлово-комунального господарства, всієї інфраструктури і економіки загалом.По мнению Ростислава Шурмы, правоохранительные органы должны выполнить свои прямые обязанности и пресечь блокаду Донбасса.- Потрібно розділяти стратегічну сировину та реальну контрабанду, яка дійсно була. І хто її кришував – це дійсно питання. На цьому заробляли як бойовики, так і наша влада, бо всі розуміють, що безконтрольно це все їхати не могло. А зараз, коли виникла така ситуація, що озброєні люди, практично бандформування, незаконно захоплюють об’єкти інфраструктури, реакція влади не повинна обмежуватися заявами перших осіб. Повинна бути конкретна жорстка реакція силових структур, які повинні втрутитися і присікти це все. Чому вони не виконують свої прямі функції, проте виконують їх, коли здійснюють політичні репресії, прикладів яких достатньо навіть у межах Запорізької області, коли йде вимагання хабарів і наїзди на бізнес, прецеденти яких можна перераховувати годинами – це питання. Тому що, коли на очах всього світу озброєні люди протягом трьох тижнів безкарно блокують об’єкти інфраструктури, створюється враження вседозволеності і це прямий шлях до втрати державності, - отметил Ростислав Шурма.