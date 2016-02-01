Мы много писали о тех страшных днях, но сегодня произошло событие, которое доказывает, что все в этом мире очень символически.У одно из бойцов-артиллеристов Александра Порембо, который тоже тогда c побратимами до последнего стоял в Дебальцево, сегодня родилась доченька Ксюша. Рост малышки 50 см, вес 3500.Со своей красавицей Натальей он познакомился уже после Дебальцево, потом была свадьба и долгожданная беременность.Удивительно, но еще за полгода до рождения доченьки, Саше приснилось, что она родилась именно в его второй день рождения.Все побратимы поздравляли сегодня семью Порембо с пополнением, присоединяемся и мы. От всей души, пусть Ксюша растет здоровой, а главное, в мирной и цветущей стране!К слову, в героическом дивизионе за последний год родилось довольно много деток, но все девочки. А это к миру, так говорят, и пусть так будет.