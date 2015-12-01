Практически весь личный состав части, за исключением срочников, сейчас находится в зоне АТО.В акции “Волонтерські вареники ZP” приняли также участие народные мастера из общественной организации " Запорізький колорит”, для запорожцев и гостей города пели Любовь Каминская, Юрий Иваскевич, Наталья Латун, Инна Гапон со своими воспитанниками. Программу вела бессменная ведущая Елена Шевчук.Справедливости ради отметим, что людей на ярмарке было не так много, как хотелось бы организаторам, но народ постоянно подходил на площадь. Самыми почетными гостями, конечно же, были бойцы 55-й артбригады, а еще — Карина и Алексей Шевчуки, которые сегодня стали мужем и женой.Большинство посетителей, конечно, покупали вареники (были с картошкой, с капустой) и " пампухи " (более известное название этого творения хозяюшек — пончики) с различными начинками — в частности, с вареньем, шоколадом. Ведь девиз этой акции вот уже третий год остается прежним: " З”їв вареник — допоміг солдату”- Це наша традиційна ярмарка “Волонтерські вареники ZP” волонтерів 55-ї бригади, - рассказывает руководитель этой волонтерской группы Надежда Мороз. - Сьогодні варимо не тільки вареники, а й смажимо пампухи з різними начинками.Хочемо поєднати народну традицію — нещодавно було Стрітення, з тим, що ми допомагаємо армії. Ми зібралися тут всі з гарячими серцями налякати зиму (смеется), тому що хлопцям на передовій дуже треба тепла.- В січні ми відправили шість бензопил, є замовлення ще на одну, а також на акумулятори для КАМАЗів, шини, хлопці просять запчастини - машини ламаються, інструменти. А ще — рації, акумулятори до них, тому що Міністерство оборони не постачає такі. Кожного разу їдемо — автомобіль треба заправити пальним. Виїжджаємо зі своїми варениками, ліпимо, пригощаємо.Ми знаєм, що хлопці не голодні. Ми привозимо атмосферу, робимо свято, яке нагадує бійцям про рідний дім. А ще показуємо, що у них міцний тил....Такие ярмарки по сбору средств волонтеры 55-ки проводят уже второй год подряд. И к этой подготовились основательно — по словам Надежды Мороз, налепили вареников на полторы морозильных камеры, приблизительно 20000 штук. Порция, в которой с десяток штук, продавалась за 20 гривен, три пончика тоже шли по такой же цене. Деньги покупатели бросали в специальные ящички.Кстати, летом прошлого года бойцы " Азова " пригласили запорожских волонтеров в Мариуполь, на празднование 2-летия освобождения города от сепаратистов.- Акція “Волонтерські вареники ZP” проходила в рамках міського великого свята, - вспоминает Надежда. - В парку для нас зробили 20-метровий стіл. Ми були в вишиванках, у віночках, жителі Маріуполя спеціально приходили на нас дивитись. Ми місили тісто, ліпили вареники, варили, продавали. Ще й куліш готували. Зібрали близько 12000 гривень. Пошили брезентові чохли для протитанкових гармат, вони нам обійшлися дорого — біля 80000 гривень.Остается добавить, что организаторами акции, кроме команды “Волонтерські вареники ZP”, выступила Запорожская организация Союза украинок.Фото: Александр Прилепа