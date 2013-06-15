В Запорожье в результате ЧП на заводе пострадали трое сотрудников.
Как стало известно "Индустриалке" из собственных источников, на Запорожском ферросплавном заводе прогорел ковш с плавленным металлом, он попал в воду и произошел взрыв, в результате которого травмы получили трое человек.
- Мой парень находится сейчас в больнице с многочисленными травмами: вся левая сторона тела повреждена, сломана левая нога и зашита бровь. Во время взрыва его откинуло ударной волной, он упал в яму и получил данные травмы. Нога в тяжелом состоянии, завтра должны сделать снимок МРТ, - рассказала "Индустриалке" девушка одного из пострадавших Виктория.
По ее словам, от взрыва пострадали еще двое мужчин, которые получили ожоги.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье водителя увезли с работы в больницу.
Читайте также: В Запорожье застрелился офицер.
Как стало известно "Индустриалке" из собственных источников, на Запорожском ферросплавном заводе прогорел ковш с плавленным металлом, он попал в воду и произошел взрыв, в результате которого травмы получили трое человек.
- Мой парень находится сейчас в больнице с многочисленными травмами: вся левая сторона тела повреждена, сломана левая нога и зашита бровь. Во время взрыва его откинуло ударной волной, он упал в яму и получил данные травмы. Нога в тяжелом состоянии, завтра должны сделать снимок МРТ, - рассказала "Индустриалке" девушка одного из пострадавших Виктория.
По ее словам, от взрыва пострадали еще двое мужчин, которые получили ожоги.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье водителя увезли с работы в больницу.
Читайте также: В Запорожье застрелился офицер.
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