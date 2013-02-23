Участие в соревнованиях принимают сборные цехов, а это около 4 тысяч запорожсталевцев.- Такого количества людей на этой спартакиаде еще не было, много новых лиц. Я этим горжусь, и это говорит, что эти люди умеют не только хорошо работать, но и любят спорт, - сказал председатель профсоюзного комитета ПАО " Запорожсталь " Леонид Анисимов. - Этому поспособствовало еще и создание достойных условий, ведь меткомбинат " Запорожсталь " вложил средства в реконструкцию манежа и сегодня, когда на улице мороз и холодно, в зале тепло и уютно.Я хочу сказать огромное спасибо нашим спортсменам. В прошлом году они заняли первое место среди металлургов и горняков Украины. Около 70% наших спортсменов представляют и защищают цвета нашего флага на всеукраинских соревнованиях.Открыл соревнования лидер молодежной организации " Запорожстали " Сергей Ильченко.- Чем отличается Меткомбинат " Запорожсталь " от других предприятий? Во-первых, это славный трудовой коллектив, во-вторых, это производственные достижения, в-третьих, это традиции. Именно традиции мы передаем из поколения в поколение и 68-я спартакиада тому подтверждение. Наши спортсмены – это люди, которые и на производственных участках показывают хорошие результаты, и в спорте, - подчеркнул Сергей Ильченко. - Администрация и профсоюзный комитет комбината " Запорожсталь " всесторонне поддерживают стремление запорожсталевцев заниматься спортом, поддерживают развитие физкультуры и спорта в нашем коллективе. То, что в год мы вкладываем более 7 млн грн в развитие физкультуры и спорта, тому подтверждение.Я уверен, что эта традиция будет продолжаться, и наши запорожсталевцы будут продолжать активно участвовать в этой спартакиаде. В этих соревнованиях участвуют как рабочие, так и руководители. Здесь все равны, все спортсмены и все, конечно же, хотят победить или занять призовое место.Лично для меня это действительно спортивный праздник и я традиционно активно принимаю в нем участие. Планирую сегодня пробежать 60 метров и попробовать свои силы в прыжках в длину.К слову, Сергей Ильченко в этих дисциплинах не раз становился победителем.Во время открытия выступили также восспитанники ДЮСШ "Металлург".Спартакиада проходит в несколько этапов, но сегодня прошли соревновании по легкой атлетике.Лучшие спортсмены комбината пронесли флаг предприятия и зажгли символический огонь.Как рассказал председатель спортивного клуба "Металлург" ПАО "Запорожсталь" Владимир Ямщиков, это одно из главных массовых мероприятий в манеже.- Сегодня главный вид соревнований – легкая атлетика. Это и бег, и прыжки, и толкание ядра. Это самый массовый вид спорта после футбола, - рассказал Владимир Ямщиков. - Сегодня также разыгрывается кубок комбината по волейболу, и проводится финал по спортивному бильярду.Соревнования по шахматам и шашкам мы уже провели. Следующими будут соревнования по настольному теннису, волейболу.Многие запорожсталевцы пришли на спартакиаду с детками, но и им скучать не пришлось. Они вовсю резвились на детских аттракционах, которые развернули специально для них.