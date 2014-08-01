13-летняя запорожанка Марина Литвиненко продолжает борьбу в кулинарном шоу.
Как писала "Индустриалка", Марина Литвиненко выборола место на шоу "Мастер Шеф Дети — 2" не только с помощью вкусного блюда, но у приемов карате. Первую неделю в соревнованиях девочка показала свой кулинарный талант и мечтала стать капитаном команды. На этой неделе ей удалось стать капитаном трижды. Причем в первых двух конкурсах команды, которыми руководила наша землячка, приготовили лучшие блюда и одержали победу. В третьем конкурсе Марина выбрала немного неправильную тактику и ее команда проиграла.
И на этой неделе запорожская школьница белый фартук не снимала. Марина и дальше продолжает свою борьбу за звание лучшего кулинара страны.
Как писала "Индустриалка", Марина Литвиненко выборола место на шоу "Мастер Шеф Дети — 2" не только с помощью вкусного блюда, но у приемов карате. Первую неделю в соревнованиях девочка показала свой кулинарный талант и мечтала стать капитаном команды. На этой неделе ей удалось стать капитаном трижды. Причем в первых двух конкурсах команды, которыми руководила наша землячка, приготовили лучшие блюда и одержали победу. В третьем конкурсе Марина выбрала немного неправильную тактику и ее команда проиграла.
И на этой неделе запорожская школьница белый фартук не снимала. Марина и дальше продолжает свою борьбу за звание лучшего кулинара страны.
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