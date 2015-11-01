В стартовой десятиминутке запорожцы применили столь плотную защиту, что игрокам " Волыньбаскета " удалось впервые попасть в кольцо на экваторе четверти (Полюляк). В атаке же подопечные Валерия Плеханова сделали ставку на результативность Макса Конате, который до первого перерыва принес в командную копилку более трети командных очков (9). Цифры на табло 26:7 наводили на мысль, что хозяева смогут достичь трехзначного показателя результативности.Впрочем, во второй десятиминутке доминирование запорожцев уже не было таким ощутимым. Доведя свое преимущество до 30 пунктов (41:11), они сбавили обороты в атаке. Нельзя сказать, что лучане этим немедленно воспользовались, но " трешки " от Эдуарда Федчука и Юрия Шконди позволили им под занавес первой половины сократить отставание до 23 пунктов - 23:46.Пока команды отдыхали, на игровой арене Дворца спорта ОАО " ЗАС " , уже по традиции, состоялись конкурсы. Сначала взрослые соревновались за денежный приз от ФБУ, но ни один из конкурсантов не попал в кольцо из центра площадке. Правда, наиболее близкий из них к желаемой цели, получил утешительный приз от TM Parimatch.Затем состоялся конкурс бросков среди юных поклонников баскетбола на призы титульного спонсора чемпионата Суперлиги и БК " ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG " - торговой марки " Parimatch " . Победу на этот раз праздновал 13-летний Артем Покоенко.С волнением запорожские болельщики ждали третью четверть, традиционно она выбивала их любимцев из привычной колеи. Действительно, активность Станислава Дикого и Ивана Тимощука, которые в свое время оставили след и в запорожском баскетболе, помогла команде Дмитрия Чайковского почти выровнять игру. ООднако решающее значение имели универсализм капитана команды хозяев Александра Рыбалко и неутомимость Макса Конате, который довел свою личную результативность до 17 пунктов.Поэтому заключительную четверть соперники начали при счете 67:40 в пользу запорожцев, и наставник хозяев Валерий Плеханов имел возможность поэкспериментировать с составом. Игроки стартовой пятерки преимущественно отдыхали, а дело довершали те, кто засиделся на скамейке запасных. Мощно этот игровой отрезок провел Виталий Мальчевский, принеся в командный зачет 8 очков.Довольно высокий процент реализации бросков (в среднем 53 процента) и собранность в защите позволили запорожской команде прервать свою восьмиматчевую серию неудач. Отчетная победа имеет и большое психологическое значение: ведь впереди у " ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG " важные выездные матчи в Одессе и Южном.- Всех с победой, действительно долгожданной. Лучше, чем победа, ничего нет для выведения команды из психологической ямы. В счете нравится одна цифра. Я очень люблю, когда команда не пропускает больше 60 очков. Мне очень приятно, что "Запорожье" сегодня выполнило на хорошо.Есть еще один фактор, который немаловажен, основной наш первый номер Павел Буренко хромает и еще будет хромать, наверное, две недели. Поэтому молодые ребята в лице Кондракова и Теряника сегодня выполняли функции первого номера. Да, они ошибались, но страшного в этом ничего не вижу. Такие игры должны их закалять, должны давать им уверенность в себе.То, что игра пока не имеет целостности, мы играем рывками, это нормально. Основное, что я вижу в этой игре – первые плоды того, что мы нарабатываем на тренировках по защите начали проявляться – это самое главное. Если мы будем работать в том же духе, то я думаю, что мы сможем с основной четверкой-пятеркой ну минимум играть на равных, по крайней мере, я в это верю. Опять же знаю, как этого добиться." ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG " - " Волиньбаскет " (Луцк). 82:54 (26: 7, 20:16, 18:17, 18:14). Запорожье. 17 февраля. Дворец спорта ОАО " ЗАС " .Судьи: С. Чайковский, А. Раевский, А. Китаев." ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG " : Рыбалко (12), Кондраков (8 + 6 подборов), Конате (17 + 6 подборов), Носков (6 + 8 подборов), Липовцев (2) Теряник, Мальчевский (11), Буц (5), Вит. Быков, Лукьянов (13), Овдеенко (8 + 5 передач)." Волиньбаскет " : Тимошук (3 + 6 подборов), Дейна (4), Герасимчук (2), Федчук (8), Рудаков (7 + 5 подборов) Глушко (1), Шконда (7), Дикий (8), Полюляк (9 + 5 подборов), Моторчук (5).Броски с игры: 2 очковые - 23/39 - 14/34; 3-очковые - 9/20 - 4/24. Штрафные броски: 9/17 - 14/22. Подбор мяча: 34/6 - 25/8.Источник: БК " ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG "