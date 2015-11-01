Игроки БК "Запорожье-ZOG" вместе со своим новым наставником Валерием Плехановым наконец-то порадовали болельщиков победой, причем в родных стенах.
В стартовой десятиминутке запорожцы применили столь плотную защиту, что игрокам "Волыньбаскета" удалось впервые попасть в кольцо на экваторе четверти (Полюляк). В атаке же подопечные Валерия Плеханова сделали ставку на результативность Макса Конате, который до первого перерыва принес в командную копилку более трети командных очков (9). Цифры на табло 26:7 наводили на мысль, что хозяева смогут достичь трехзначного показателя результативности.
Впрочем, во второй десятиминутке доминирование запорожцев уже не было таким ощутимым. Доведя свое преимущество до 30 пунктов (41:11), они сбавили обороты в атаке. Нельзя сказать, что лучане этим немедленно воспользовались, но "трешки" от Эдуарда Федчука и Юрия Шконди позволили им под занавес первой половины сократить отставание до 23 пунктов - 23:46.
Пока команды отдыхали, на игровой арене Дворца спорта ОАО "ЗАС", уже по традиции, состоялись конкурсы. Сначала взрослые соревновались за денежный приз от ФБУ, но ни один из конкурсантов не попал в кольцо из центра площадке. Правда, наиболее близкий из них к желаемой цели, получил утешительный приз от TM Parimatch.
Затем состоялся конкурс бросков среди юных поклонников баскетбола на призы титульного спонсора чемпионата Суперлиги и БК "ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG" - торговой марки "Parimatch". Победу на этот раз праздновал 13-летний Артем Покоенко.
С волнением запорожские болельщики ждали третью четверть, традиционно она выбивала их любимцев из привычной колеи. Действительно, активность Станислава Дикого и Ивана Тимощука, которые в свое время оставили след и в запорожском баскетболе, помогла команде Дмитрия Чайковского почти выровнять игру. О
Однако решающее значение имели универсализм капитана команды хозяев Александра Рыбалко и неутомимость Макса Конате, который довел свою личную результативность до 17 пунктов.
Поэтому заключительную четверть соперники начали при счете 67:40 в пользу запорожцев, и наставник хозяев Валерий Плеханов имел возможность поэкспериментировать с составом. Игроки стартовой пятерки преимущественно отдыхали, а дело довершали те, кто засиделся на скамейке запасных. Мощно этот игровой отрезок провел Виталий Мальчевский, принеся в командный зачет 8 очков.
Довольно высокий процент реализации бросков (в среднем 53 процента) и собранность в защите позволили запорожской команде прервать свою восьмиматчевую серию неудач. Отчетная победа имеет и большое психологическое значение: ведь впереди у "ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG" важные выездные матчи в Одессе и Южном.
После матча
Валерий Плеханов, главный тренер "Запорожье-ZOG":
- Всех с победой, действительно долгожданной. Лучше, чем победа, ничего нет для выведения команды из психологической ямы. В счете нравится одна цифра. Я очень люблю, когда команда не пропускает больше 60 очков. Мне очень приятно, что "Запорожье" сегодня выполнило на хорошо.
Есть еще один фактор, который немаловажен, основной наш первый номер Павел Буренко хромает и еще будет хромать, наверное, две недели. Поэтому молодые ребята в лице Кондракова и Теряника сегодня выполняли функции первого номера. Да, они ошибались, но страшного в этом ничего не вижу. Такие игры должны их закалять, должны давать им уверенность в себе.
То, что игра пока не имеет целостности, мы играем рывками, это нормально. Основное, что я вижу в этой игре – первые плоды того, что мы нарабатываем на тренировках по защите начали проявляться – это самое главное. Если мы будем работать в том же духе, то я думаю, что мы сможем с основной четверкой-пятеркой ну минимум играть на равных, по крайней мере, я в это верю. Опять же знаю, как этого добиться.
ПРОТОКОЛ
"ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG" - "Волиньбаскет" (Луцк). 82:54 (26: 7, 20:16, 18:17, 18:14). Запорожье. 17 февраля. Дворец спорта ОАО "ЗАС".
Судьи: С. Чайковский, А. Раевский, А. Китаев.
"ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG": Рыбалко (12), Кондраков (8 + 6 подборов), Конате (17 + 6 подборов), Носков (6 + 8 подборов), Липовцев (2) Теряник, Мальчевский (11), Буц (5), Вит. Быков, Лукьянов (13), Овдеенко (8 + 5 передач).
"Волиньбаскет": Тимошук (3 + 6 подборов), Дейна (4), Герасимчук (2), Федчук (8), Рудаков (7 + 5 подборов) Глушко (1), Шконда (7), Дикий (8), Полюляк (9 + 5 подборов), Моторчук (5).
Броски с игры: 2 очковые - 23/39 - 14/34; 3-очковые - 9/20 - 4/24. Штрафные броски: 9/17 - 14/22. Подбор мяча: 34/6 - 25/8.
Источник: БК "ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG"
В стартовой десятиминутке запорожцы применили столь плотную защиту, что игрокам "Волыньбаскета" удалось впервые попасть в кольцо на экваторе четверти (Полюляк). В атаке же подопечные Валерия Плеханова сделали ставку на результативность Макса Конате, который до первого перерыва принес в командную копилку более трети командных очков (9). Цифры на табло 26:7 наводили на мысль, что хозяева смогут достичь трехзначного показателя результативности.
Впрочем, во второй десятиминутке доминирование запорожцев уже не было таким ощутимым. Доведя свое преимущество до 30 пунктов (41:11), они сбавили обороты в атаке. Нельзя сказать, что лучане этим немедленно воспользовались, но "трешки" от Эдуарда Федчука и Юрия Шконди позволили им под занавес первой половины сократить отставание до 23 пунктов - 23:46.
Пока команды отдыхали, на игровой арене Дворца спорта ОАО "ЗАС", уже по традиции, состоялись конкурсы. Сначала взрослые соревновались за денежный приз от ФБУ, но ни один из конкурсантов не попал в кольцо из центра площадке. Правда, наиболее близкий из них к желаемой цели, получил утешительный приз от TM Parimatch.
Затем состоялся конкурс бросков среди юных поклонников баскетбола на призы титульного спонсора чемпионата Суперлиги и БК "ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG" - торговой марки "Parimatch". Победу на этот раз праздновал 13-летний Артем Покоенко.
С волнением запорожские болельщики ждали третью четверть, традиционно она выбивала их любимцев из привычной колеи. Действительно, активность Станислава Дикого и Ивана Тимощука, которые в свое время оставили след и в запорожском баскетболе, помогла команде Дмитрия Чайковского почти выровнять игру. О
Однако решающее значение имели универсализм капитана команды хозяев Александра Рыбалко и неутомимость Макса Конате, который довел свою личную результативность до 17 пунктов.
Поэтому заключительную четверть соперники начали при счете 67:40 в пользу запорожцев, и наставник хозяев Валерий Плеханов имел возможность поэкспериментировать с составом. Игроки стартовой пятерки преимущественно отдыхали, а дело довершали те, кто засиделся на скамейке запасных. Мощно этот игровой отрезок провел Виталий Мальчевский, принеся в командный зачет 8 очков.
Довольно высокий процент реализации бросков (в среднем 53 процента) и собранность в защите позволили запорожской команде прервать свою восьмиматчевую серию неудач. Отчетная победа имеет и большое психологическое значение: ведь впереди у "ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG" важные выездные матчи в Одессе и Южном.
После матча
Валерий Плеханов, главный тренер "Запорожье-ZOG":
- Всех с победой, действительно долгожданной. Лучше, чем победа, ничего нет для выведения команды из психологической ямы. В счете нравится одна цифра. Я очень люблю, когда команда не пропускает больше 60 очков. Мне очень приятно, что "Запорожье" сегодня выполнило на хорошо.
Есть еще один фактор, который немаловажен, основной наш первый номер Павел Буренко хромает и еще будет хромать, наверное, две недели. Поэтому молодые ребята в лице Кондракова и Теряника сегодня выполняли функции первого номера. Да, они ошибались, но страшного в этом ничего не вижу. Такие игры должны их закалять, должны давать им уверенность в себе.
То, что игра пока не имеет целостности, мы играем рывками, это нормально. Основное, что я вижу в этой игре – первые плоды того, что мы нарабатываем на тренировках по защите начали проявляться – это самое главное. Если мы будем работать в том же духе, то я думаю, что мы сможем с основной четверкой-пятеркой ну минимум играть на равных, по крайней мере, я в это верю. Опять же знаю, как этого добиться.
ПРОТОКОЛ
"ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG" - "Волиньбаскет" (Луцк). 82:54 (26: 7, 20:16, 18:17, 18:14). Запорожье. 17 февраля. Дворец спорта ОАО "ЗАС".
Судьи: С. Чайковский, А. Раевский, А. Китаев.
"ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG": Рыбалко (12), Кондраков (8 + 6 подборов), Конате (17 + 6 подборов), Носков (6 + 8 подборов), Липовцев (2) Теряник, Мальчевский (11), Буц (5), Вит. Быков, Лукьянов (13), Овдеенко (8 + 5 передач).
"Волиньбаскет": Тимошук (3 + 6 подборов), Дейна (4), Герасимчук (2), Федчук (8), Рудаков (7 + 5 подборов) Глушко (1), Шконда (7), Дикий (8), Полюляк (9 + 5 подборов), Моторчук (5).
Броски с игры: 2 очковые - 23/39 - 14/34; 3-очковые - 9/20 - 4/24. Штрафные броски: 9/17 - 14/22. Подбор мяча: 34/6 - 25/8.
Источник: БК "ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG"
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