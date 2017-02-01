Накануне Масленицы Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука провел кулинарный мастер-класс для детворы и рассказал о правильном питании во время поста.
В мастер-классе, который проходил в церкви Крестителя Иоанна, что на нижнем этаже Свято-Покровского архиерейского собора, приняли участие воспитанники детского дома, а также юные прихожане храма. Перед его началом владыка Лука расспросил детей о том, что они знают о приближающемся Великом посте, и дал им свои рекомендации.
- Вы правильно говорите, что в эти дни нельзя кушать мяса, колбасы и других продуктов, но также важно в эти дни быть добрым по отношению к другим людям, - отметил владыка. – А именно - не ругаться с ними, не кричать, не обманывать и не злиться. Нужно быть добрыми и терпеливыми по отношению к другим.
Приготовление блинов началось со смешивания яиц, сахара, соли и молока, а затем стали добавлять муку – именно такая последовательность дает возможность приготовить тонкие блинчики, если вы, конечно, не переборщите с мукой.
Все дети очень старались, и это притом, что для многих это был экспромт в кулинарии.
- Мне нравится готовить, может быть, буду поваром, когда вырасту, - признался "Индустриалке" 10-летний Герман Осипенко. – Но сегодня я готовлю вообще-то первый раз, а до этого только маме помогал, и омлет мог смешать. Вот, если бы мне дали волю, я бы ел только блины с повидлом.
А вот девчонки чуть постарше уже справлялись с приготовлением шустрее.
- Мне 14 лет и это уже не первый мастер-класс для меня, - призналась Саша Дмитриева. – Я редко готовлю что-то сама, но процесс мне нравится – это успокаивает и можно проявить свой творческий подход. Я бы хотела приготовить блинчики с шоколадом – это мои любимые.
Сладкие блины лидировали – все опрошенные дети предпочитают именно такие, варианты с творогом или мясом оказались совсем непопулярными.
- Я обожаю со сгущенкой – это просто пальчики оближешь, - отметили 11-летняя Настя Тресницкая. – Главное, что теперь мы знаем секрет – чтобы блины всегда получились, в тесто можно капнуть чуть-чуть растительного масла.
От мастер-класса были в восторге не только дети, но и взрослые, которые им активно помогали. Все приготовленное детвора смела со столов за считанные секунды.
Как подчеркнул Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, именно такие мероприятия позволяют привить детям истинное понимание сути праздника.
- Когда ребенок делает что-то сам, он это больше ценит и понимает значение труда, - отметил владыка.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье освятили престол уникального храма с купелью
Фото автора
В мастер-классе, который проходил в церкви Крестителя Иоанна, что на нижнем этаже Свято-Покровского архиерейского собора, приняли участие воспитанники детского дома, а также юные прихожане храма. Перед его началом владыка Лука расспросил детей о том, что они знают о приближающемся Великом посте, и дал им свои рекомендации.
- Вы правильно говорите, что в эти дни нельзя кушать мяса, колбасы и других продуктов, но также важно в эти дни быть добрым по отношению к другим людям, - отметил владыка. – А именно - не ругаться с ними, не кричать, не обманывать и не злиться. Нужно быть добрыми и терпеливыми по отношению к другим.
Приготовление блинов началось со смешивания яиц, сахара, соли и молока, а затем стали добавлять муку – именно такая последовательность дает возможность приготовить тонкие блинчики, если вы, конечно, не переборщите с мукой.
Все дети очень старались, и это притом, что для многих это был экспромт в кулинарии.
- Мне нравится готовить, может быть, буду поваром, когда вырасту, - признался "Индустриалке" 10-летний Герман Осипенко. – Но сегодня я готовлю вообще-то первый раз, а до этого только маме помогал, и омлет мог смешать. Вот, если бы мне дали волю, я бы ел только блины с повидлом.
А вот девчонки чуть постарше уже справлялись с приготовлением шустрее.
- Мне 14 лет и это уже не первый мастер-класс для меня, - призналась Саша Дмитриева. – Я редко готовлю что-то сама, но процесс мне нравится – это успокаивает и можно проявить свой творческий подход. Я бы хотела приготовить блинчики с шоколадом – это мои любимые.
Сладкие блины лидировали – все опрошенные дети предпочитают именно такие, варианты с творогом или мясом оказались совсем непопулярными.
- Я обожаю со сгущенкой – это просто пальчики оближешь, - отметили 11-летняя Настя Тресницкая. – Главное, что теперь мы знаем секрет – чтобы блины всегда получились, в тесто можно капнуть чуть-чуть растительного масла.
От мастер-класса были в восторге не только дети, но и взрослые, которые им активно помогали. Все приготовленное детвора смела со столов за считанные секунды.
Как подчеркнул Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, именно такие мероприятия позволяют привить детям истинное понимание сути праздника.
- Когда ребенок делает что-то сам, он это больше ценит и понимает значение труда, - отметил владыка.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье освятили престол уникального храма с купелью
Фото автора
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