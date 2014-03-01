В субботу, 25 февраля, в расположении 55-й артбригады (ул. Стефанова, 1, ост общ. транспорта "Уральские казармы") запорожские журналисты проведут патриотическую акцию "Подари праздник защитнику Украины!"
Мероприятие, сообщает пресс-центр областной организации НСЖУ, пройдет в рамках бессрочной благотворительной акции в поддержку воинов-защитников Родины, инициированной Запорожской областной организацией Национального союза журналистов Украины при поддержке Запорожского музыкального училища им. П.Майбороды и Запорожского прихода Харьковско-Запорожской диецезии римо-католической церкви.
Для запорожских артиллеристов выступит студенческий ансамбль бандуристов Запорожского музучилища под управлением Натальи Балабан. В концерте также принимают участие известные запорожские журналисты - поэт и писатель Пылып Юрык и поэт и драматург Николай Михайлов.
Мероприятие, сообщает пресс-центр областной организации НСЖУ, пройдет в рамках бессрочной благотворительной акции в поддержку воинов-защитников Родины, инициированной Запорожской областной организацией Национального союза журналистов Украины при поддержке Запорожского музыкального училища им. П.Майбороды и Запорожского прихода Харьковско-Запорожской диецезии римо-католической церкви.
Для запорожских артиллеристов выступит студенческий ансамбль бандуристов Запорожского музучилища под управлением Натальи Балабан. В концерте также принимают участие известные запорожские журналисты - поэт и писатель Пылып Юрык и поэт и драматург Николай Михайлов.
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