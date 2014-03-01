Мероприятие, сообщает пресс-центр областной организации НСЖУ, пройдет в рамках бессрочной благотворительной акции в поддержку воинов-защитников Родины, инициированной Запорожской областной организацией Национального союза журналистов Украины при поддержке Запорожского музыкального училища им. П.Майбороды и Запорожского прихода Харьковско-Запорожской диецезии римо-католической церкви.Для запорожских артиллеристов выступит студенческий ансамбль бандуристов Запорожского музучилища под управлением Натальи Балабан. В концерте также принимают участие известные запорожские журналисты - поэт и писатель Пылып Юрык и поэт и драматург Николай Михайлов.