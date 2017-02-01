Сотни запорожцев пришли сегодня к дому, в котором жил военнослужащий 37-го отдельного мотопехотного батальона 56-й бригады младший сержант Леонид Сазонов.
Родные и близкие, друзья и соседи, побратимы и просто знакомые - никто не мог сдержать слез, а многие просто не верили, что этого светлого парня уже нет в живых.
Как писала "Индустриалка", 16 февраля Запорожская область вновь потеряла своего сына. Яркий парень — с рукавами-татуировками, тоннелями в ушах и рыжей бородой — таким был запорожский воин света с позывным "Борода".
После того, как парня отпел священник, началась тяжелая процедура прощания - все хотели подойти и проститься с другом, братом и воином, который защищал нас в зоне АТО.
- Я знаю этого мальчика с детства, и он всегда был активным и смелым, - рассказала одна из жительниц дома. – Низкий поклон его родителям за то, что воспитали такого сына - он не побоялся пойти на войну, которую мы видим только по телевизору. Это так несправедливо, что она отбирает у нас самых лучших и самых светлых героев.
Маму парня, которая горько плакала, придерживали близкие люди, а невдалеке от нее, с портретом такого красивого и молодого Леонида, стоял его лучший друг и побратим Даниил Штаннинберг. Он рассказал, что более доброго человека в своей жизни не встречал.
- Я очень многому научился у Лени, - отметил Даниил. – Например, как не опускать руки и бороться за свою правду. Он был очень светлым, позитивным и энергичным. Уверен, что столько бы всего у него еще могло быть…он так хотел, чтобы у него была жена и дети. Мечтал об этом. Сложно сейчас даже думать, как мы будем без него…
Запорожский волонтер Умид Джуракулов выступил на прощании от всех запорожских волонтеров и также обратился с благодарностью к матери Леонида:
- Именно такие ребята защищают нас там от этой чумы, именно благодаря их стараниям мы здесь не знаем, что такое война и ходим по мирным улицам. Пусть память о Леониде навсегда останется в наших сердцах, а это будет означать, что будет жить и сам Леонид. Героям слава!
Как отметил в своем обращении временно исполняющий обязанности заместителя военного комиссара Запорожской области по работе с личным составом Владислав Чумак, всем друзьям этого бойца теперь придется прожить свою жизнь и за себя, и за Леню.
- Леонид Сазонов подписал контракт в 2015 году и был направлен в 37-й батальон, но еще раньше служил добровольцем, - рассказал "Индустриалке" Владислав Чумак. - Служил он хорошо – был ответственным и надежным. Очень больно терять таких бойцов, но нужно признать, что у нас идет война, а она подразумевает потери. Он погиб при выполнении заданий. Батальон, в котором он служил, был сформирован 6 сентября 2014 года на базе самообороны. Этот батальон дислоцировался под Донецком, а в начале 2015 года их перевели – они держали южные рубежи.
Именно в период прохождения службы в Широкино в 2015 году с Леней Сазоновым познакомился Сергей Бузурный, который в то время был командиром взвода.
- Знал я его еще раньше – по самообороне, а ближе стали общаться, когда служили вместе, - поделился воспоминаниями с "Индустриалкой" Сергей Бузурный. – Это очень жизнерадостный, веселый и своеобразный парень – с наколками, бородой. Это был очень яркий патриот, который считал, что нельзя отсиживаться дома, когда рядом идет война. То, что сегодня мы его хороним – это полный шок для всех.
…Во время прощания с "Бородой" весь двор залило почти весеннее солнце и со всех сторон близкие и родные шептались о том, что таким образом парень им улыбается с небес.
Похоронили Леонида на Осипенковском кладбище.
Фото Александра Прилепы
Родные и близкие, друзья и соседи, побратимы и просто знакомые - никто не мог сдержать слез, а многие просто не верили, что этого светлого парня уже нет в живых.
Как писала "Индустриалка", 16 февраля Запорожская область вновь потеряла своего сына. Яркий парень — с рукавами-татуировками, тоннелями в ушах и рыжей бородой — таким был запорожский воин света с позывным "Борода".
После того, как парня отпел священник, началась тяжелая процедура прощания - все хотели подойти и проститься с другом, братом и воином, который защищал нас в зоне АТО.
- Я знаю этого мальчика с детства, и он всегда был активным и смелым, - рассказала одна из жительниц дома. – Низкий поклон его родителям за то, что воспитали такого сына - он не побоялся пойти на войну, которую мы видим только по телевизору. Это так несправедливо, что она отбирает у нас самых лучших и самых светлых героев.
Маму парня, которая горько плакала, придерживали близкие люди, а невдалеке от нее, с портретом такого красивого и молодого Леонида, стоял его лучший друг и побратим Даниил Штаннинберг. Он рассказал, что более доброго человека в своей жизни не встречал.
- Я очень многому научился у Лени, - отметил Даниил. – Например, как не опускать руки и бороться за свою правду. Он был очень светлым, позитивным и энергичным. Уверен, что столько бы всего у него еще могло быть…он так хотел, чтобы у него была жена и дети. Мечтал об этом. Сложно сейчас даже думать, как мы будем без него…
Запорожский волонтер Умид Джуракулов выступил на прощании от всех запорожских волонтеров и также обратился с благодарностью к матери Леонида:
- Именно такие ребята защищают нас там от этой чумы, именно благодаря их стараниям мы здесь не знаем, что такое война и ходим по мирным улицам. Пусть память о Леониде навсегда останется в наших сердцах, а это будет означать, что будет жить и сам Леонид. Героям слава!
Как отметил в своем обращении временно исполняющий обязанности заместителя военного комиссара Запорожской области по работе с личным составом Владислав Чумак, всем друзьям этого бойца теперь придется прожить свою жизнь и за себя, и за Леню.
- Леонид Сазонов подписал контракт в 2015 году и был направлен в 37-й батальон, но еще раньше служил добровольцем, - рассказал "Индустриалке" Владислав Чумак. - Служил он хорошо – был ответственным и надежным. Очень больно терять таких бойцов, но нужно признать, что у нас идет война, а она подразумевает потери. Он погиб при выполнении заданий. Батальон, в котором он служил, был сформирован 6 сентября 2014 года на базе самообороны. Этот батальон дислоцировался под Донецком, а в начале 2015 года их перевели – они держали южные рубежи.
Именно в период прохождения службы в Широкино в 2015 году с Леней Сазоновым познакомился Сергей Бузурный, который в то время был командиром взвода.
- Знал я его еще раньше – по самообороне, а ближе стали общаться, когда служили вместе, - поделился воспоминаниями с "Индустриалкой" Сергей Бузурный. – Это очень жизнерадостный, веселый и своеобразный парень – с наколками, бородой. Это был очень яркий патриот, который считал, что нельзя отсиживаться дома, когда рядом идет война. То, что сегодня мы его хороним – это полный шок для всех.
…Во время прощания с "Бородой" весь двор залило почти весеннее солнце и со всех сторон близкие и родные шептались о том, что таким образом парень им улыбается с небес.
Похоронили Леонида на Осипенковском кладбище.
Фото Александра Прилепы
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