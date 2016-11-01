В Украине сегодня вспоминают защитников Дебальцевского плацдарма, которые два года назад вышли из окружения. К этой трагической дате в Запорожье приурочили презентацию уникального календаря "З Україною крізь віки", посвященного защитникам Украины.
На презентацию календаря пришли его герои - военнослужащие Вооруженных Сил Украины, волонтеры, а также причастные и просто неравнодушные запорожцы.
Как рассказала идейный вдохновитель проекта волонтер Елена Ярошенко, для всех украинцев новый год начинается 1 января, однако для многих ребят новая жизнь началась именно в феврале: 2014 года – Майдан, 2015 года – выход из Дебальцевского котла. Поэтому и календарь начинает свой отсчет с февраля, и заканчивается февралем 2018 года.
- Мы искали новую идею, которая еще не повторялась, - чтобы показать наших мальчишек, наших героев с немножечко другой стороны, - отметила волонтер. - У нас историческая земля – здесь когда-то были запорожские казаки. Сотни лет наши мужчины защищают нашу землю, охраняют, оберегают ее, и это вдохновило нас на создание календаря "З Україною крізь віки".
Отбирали героев для календаря также тщательно – это запорожские воины разных подразделений. И о каждом из бойцов, по словам Елены Ярошенко, можно написать отдельную историю, о некоторых – даже книгу.
- Когда мы узнавали каждую историю, мы плакали, мы поражались, мы восхищались. Мы удивлялись, как в мальчишках, которые выросли на компьютерных играх, на книгах Александра Дюма, столько мужества, столько силы, столько стойкости, - поделилась эмоциями волонтер.
Календарь представляет собой сборник фотографий наших героев - ребят, которые ценой своей жизни сегодня защищают Украину, которые борются за нашу общую независимость и государственность, которые принимают участие в антитеррористической операции.
Каждый месяц в календаре соответствует определенному периоду в истории Украины: начиная со времен Киевской Руси, сарматов и до наших дней -Революции Достоинства. Кроме фотографий военнослужащих, здесь также историческая справка об этом периоде.
Для старшего солдата Максима Стороженко участие в съемках для календаря стало неожиданностью. Этот 22-летний артиллерист 55-й бригады, как и его боевые побратимы, не привык красоваться на экранах телевизоров или страницах газет.
Для этого скромного обаятельного мальчишки война началась в 19 лет. За почти три года АТО он в составе первой гаубичной батареи 55-й бригады побывал во многих горячих точках Донбасса: Славянск, Попасная, Красный Лиман, Лисичанск. Но больше всего седины на виски Максима добавила зимняя ротация в Дебальцево 2015 года.
Тогда запорожские артиллеристы вместе с другими военнослужащими ВСУ попали в окружение. Там они потеряли своих двоих друзей – Евгения Дужика и Александра Говоруху. Чудом боги войны выбрались из котла живыми и почти невредимыми. Ночью 18 февраля ровно два года назад их встречали у КПП 55-й бригады сотни запорожцев.
- Мы хотели одного – чтобы война не пришла сюда, где наши семьи, в наши дома. Мы видели эти разрушенные дома, детей, которые остались без матерей и отцов, - говорит Максим. – Календарь этот нужен, прежде всего, для того, чтобы люди видели тех, кто не испугался и встал на защиту нашей земли, нашей Родины. Приятно, что нас видят, слышат, знают. Мы такие же обычные люди, как вы – которые держите этот календарь в руках.
Средства, вырученные от продажи календарей, будут направлены на протезирование раненого сапера 23-го отдельного мотопехотного батальона "Хортиця" Евгения Редько, а также на помощь украинским военнослужащим. Приобрести исторический календарь можно в центре искусств "Арт-Простір" (пр. Соборный, 142, Запорожская областная универсальная научная библиотека) или в комитете волонтеров при ЗОГА у Елены Ярошенко (067-875-85-85).
Фото автора
На презентацию календаря пришли его герои - военнослужащие Вооруженных Сил Украины, волонтеры, а также причастные и просто неравнодушные запорожцы.
Как рассказала идейный вдохновитель проекта волонтер Елена Ярошенко, для всех украинцев новый год начинается 1 января, однако для многих ребят новая жизнь началась именно в феврале: 2014 года – Майдан, 2015 года – выход из Дебальцевского котла. Поэтому и календарь начинает свой отсчет с февраля, и заканчивается февралем 2018 года.
- Мы искали новую идею, которая еще не повторялась, - чтобы показать наших мальчишек, наших героев с немножечко другой стороны, - отметила волонтер. - У нас историческая земля – здесь когда-то были запорожские казаки. Сотни лет наши мужчины защищают нашу землю, охраняют, оберегают ее, и это вдохновило нас на создание календаря "З Україною крізь віки".
Отбирали героев для календаря также тщательно – это запорожские воины разных подразделений. И о каждом из бойцов, по словам Елены Ярошенко, можно написать отдельную историю, о некоторых – даже книгу.
- Когда мы узнавали каждую историю, мы плакали, мы поражались, мы восхищались. Мы удивлялись, как в мальчишках, которые выросли на компьютерных играх, на книгах Александра Дюма, столько мужества, столько силы, столько стойкости, - поделилась эмоциями волонтер.
Календарь представляет собой сборник фотографий наших героев - ребят, которые ценой своей жизни сегодня защищают Украину, которые борются за нашу общую независимость и государственность, которые принимают участие в антитеррористической операции.
Каждый месяц в календаре соответствует определенному периоду в истории Украины: начиная со времен Киевской Руси, сарматов и до наших дней -Революции Достоинства. Кроме фотографий военнослужащих, здесь также историческая справка об этом периоде.
Для старшего солдата Максима Стороженко участие в съемках для календаря стало неожиданностью. Этот 22-летний артиллерист 55-й бригады, как и его боевые побратимы, не привык красоваться на экранах телевизоров или страницах газет.
Для этого скромного обаятельного мальчишки война началась в 19 лет. За почти три года АТО он в составе первой гаубичной батареи 55-й бригады побывал во многих горячих точках Донбасса: Славянск, Попасная, Красный Лиман, Лисичанск. Но больше всего седины на виски Максима добавила зимняя ротация в Дебальцево 2015 года.
Тогда запорожские артиллеристы вместе с другими военнослужащими ВСУ попали в окружение. Там они потеряли своих двоих друзей – Евгения Дужика и Александра Говоруху. Чудом боги войны выбрались из котла живыми и почти невредимыми. Ночью 18 февраля ровно два года назад их встречали у КПП 55-й бригады сотни запорожцев.
- Мы хотели одного – чтобы война не пришла сюда, где наши семьи, в наши дома. Мы видели эти разрушенные дома, детей, которые остались без матерей и отцов, - говорит Максим. – Календарь этот нужен, прежде всего, для того, чтобы люди видели тех, кто не испугался и встал на защиту нашей земли, нашей Родины. Приятно, что нас видят, слышат, знают. Мы такие же обычные люди, как вы – которые держите этот календарь в руках.
Средства, вырученные от продажи календарей, будут направлены на протезирование раненого сапера 23-го отдельного мотопехотного батальона "Хортиця" Евгения Редько, а также на помощь украинским военнослужащим. Приобрести исторический календарь можно в центре искусств "Арт-Простір" (пр. Соборный, 142, Запорожская областная универсальная научная библиотека) или в комитете волонтеров при ЗОГА у Елены Ярошенко (067-875-85-85).
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