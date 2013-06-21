В ходе досудебного расследования преступного пути разбойников, которые действовали на территории шести областей Украины, проведен ряд обысков. Результатом стало изъятие большого количества ювелирных изделий, драгоценных часов, наград, монет, имеющих большую нумизматическую ценность
Преступная группа с признаками организованности состояла из семи участников, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области В течение двух лет они совершали квартирные кражи и разбойные нападения на граждан с высокими доходами. Причем деятельность преступников охватывала не менее шести областей Украины: Запорожскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Черкасскую, Львовскую и Ровенскую. Разбойники были хорошо вооружены, действовали дерзко, и некоторое время оставались безнаказанными. Однако по следу уже шли сотрудники уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.
Учитывая особую опасность преступников, была разработана специальная операция по их задержанию. Особое внимание полицейские уделили безопасности граждан, пострадавших и собственно правоохранителей. Задержание должно было пройти по горячим следам.
1 января 2017 года преступники совершили очередное разбойное нападение. На этот раз - на жилье предпринимателя в Днепровской области. Застрелив собаку, которая охраняла двор, злодеи пошли к дому. Учитывая угрозу владельцам жилья, операция началась немедленно. Профессиональные действия запорожских полицейских не оставили злоумышленникам шансов: участников преступной группы были задержаны.
В рамках досудебного расследования уголовных производств начатых по признакам ч. 3, 4 ст. 187 (разбой), ч. 3 ст. 262 (Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением), ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч.3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, проводится комплекс следственных и оперативных действий по установлению и документированию всей преступной деятельности задержанных. В числе других мер, 16 февраля был проведен ряд санкционированных обысков в Харькове. Результатом стало изъятие большого количества предметов, которые имеют не только большую материальную, но и историческую и культурную ценность. В перечне изъятого ювелирные изделия, драгоценные часы, коллекция редких монет, государственные награды. Владельцы найденных разбойничьих "сокровищ" устанавливаются.
"В настоящее время с Генеральной прокуратурой согласовывается подозрение членам группировки в совершении преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм) Уголовного кодекса Украины", - сообщил начальник ГУНП в Запорожской области Олег Золотоноша. Досудебное расследование по делу продолжается.
Преступная группа с признаками организованности состояла из семи участников, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области В течение двух лет они совершали квартирные кражи и разбойные нападения на граждан с высокими доходами. Причем деятельность преступников охватывала не менее шести областей Украины: Запорожскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Черкасскую, Львовскую и Ровенскую. Разбойники были хорошо вооружены, действовали дерзко, и некоторое время оставались безнаказанными. Однако по следу уже шли сотрудники уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.
Учитывая особую опасность преступников, была разработана специальная операция по их задержанию. Особое внимание полицейские уделили безопасности граждан, пострадавших и собственно правоохранителей. Задержание должно было пройти по горячим следам.
1 января 2017 года преступники совершили очередное разбойное нападение. На этот раз - на жилье предпринимателя в Днепровской области. Застрелив собаку, которая охраняла двор, злодеи пошли к дому. Учитывая угрозу владельцам жилья, операция началась немедленно. Профессиональные действия запорожских полицейских не оставили злоумышленникам шансов: участников преступной группы были задержаны.
В рамках досудебного расследования уголовных производств начатых по признакам ч. 3, 4 ст. 187 (разбой), ч. 3 ст. 262 (Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением), ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч.3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, проводится комплекс следственных и оперативных действий по установлению и документированию всей преступной деятельности задержанных. В числе других мер, 16 февраля был проведен ряд санкционированных обысков в Харькове. Результатом стало изъятие большого количества предметов, которые имеют не только большую материальную, но и историческую и культурную ценность. В перечне изъятого ювелирные изделия, драгоценные часы, коллекция редких монет, государственные награды. Владельцы найденных разбойничьих "сокровищ" устанавливаются.
"В настоящее время с Генеральной прокуратурой согласовывается подозрение членам группировки в совершении преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм) Уголовного кодекса Украины", - сообщил начальник ГУНП в Запорожской области Олег Золотоноша. Досудебное расследование по делу продолжается.
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