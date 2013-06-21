Преступная группа с признаками организованности состояла из семи участников, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области В течение двух лет они совершали квартирные кражи и разбойные нападения на граждан с высокими доходами. Причем деятельность преступников охватывала не менее шести областей Украины: Запорожскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Черкасскую, Львовскую и Ровенскую. Разбойники были хорошо вооружены, действовали дерзко, и некоторое время оставались безнаказанными. Однако по следу уже шли сотрудники уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.Учитывая особую опасность преступников, была разработана специальная операция по их задержанию. Особое внимание полицейские уделили безопасности граждан, пострадавших и собственно правоохранителей. Задержание должно было пройти по горячим следам.1 января 2017 года преступники совершили очередное разбойное нападение. На этот раз - на жиль е предпринимателя в Днепровской области. Застрелив собаку, которая охраняла двор, злодеи пошли к дому. Учитывая угрозу владельцам жилья, операция началась немедленно. Профессиональные действия запорожских полицейских не оставили злоумышленникам шансов: участников преступной группы были задержаны.В рамках досудебного расследования уголовных производств начатых по признакам ч. 3, 4 ст. 187 (разбой), ч. 3 ст. 262 (Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением), ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч.3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, проводится комплекс следственных и оперативных действий по установлению и документированию всей преступной деятельности задержанных. В числе других мер, 16 февраля был проведен ряд санкционированных обысков в Харькове. Результатом стало изъятие большого количества предметов, которые имеют не только большую материальную, но и историческую и культурную ценность. В перечне изъятого ювелирные изделия, драгоценные часы, коллекция редких монет, государственные награды. Владельцы найденных разбойничьих " сокровищ " устанавливаются." В настоящее время с Генеральной прокуратурой согласовывается подозрение членам группировки в совершении преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм) Уголовного кодекса Украины " , - сообщил начальник ГУНП в Запорожской области Олег Золотоноша. Досудебное расследование по делу продолжается.