Благодаря неравнодушным гражданам запорожские полицейские не только прекратили деятельность наркопритона, но и задержали злоумышленника, которого разыскивали правоохранители другого региона.В ходе комплексной отработки территории Васильевского района работникам Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступила информация от жителей Днепрорудного, которые сообщали, что на территории города, в одном из помещений по улице Энтузиастов собираются подозрительные лица.В ходе проверки полицейские выяснили, что данная квартира используется как наркопритон. Более того, прямо в помещении изготавливался опий. Кустарное изготовление наркотика организовал гражданин, которого разыскивали правоохранители Одесской области за совершение грабежа.По фактам открыто уголовное производство по ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ст. 317 (Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.