В Энергодаре состоялось внеочередное заседание исполкома Энергодарского городского совета
Наряду с хозяйственными вопросами было принято решение по факельному шествию.
В ходе заседания членами исполнительного комитета было рассмотрено сообщение организации "Национальный Корпус" о проведении в Энергодаре 20 февраля 2017 года факельного шествия по улицам города по случаю Дня памяти Героев Небесной сотни. Организаторов мероприятия предупреждили об ответственности за обеспечение правопорядка во время проведения шествия. Руководителям местных отделений ГСЧС и полиции также поручено обеспечить охрану правопорядка вов ремя проведения факельного шествия.
Источник: en.gov.ua
Наряду с хозяйственными вопросами было принято решение по факельному шествию.
В ходе заседания членами исполнительного комитета было рассмотрено сообщение организации "Национальный Корпус" о проведении в Энергодаре 20 февраля 2017 года факельного шествия по улицам города по случаю Дня памяти Героев Небесной сотни. Организаторов мероприятия предупреждили об ответственности за обеспечение правопорядка во время проведения шествия. Руководителям местных отделений ГСЧС и полиции также поручено обеспечить охрану правопорядка вов ремя проведения факельного шествия.
Источник: en.gov.ua
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