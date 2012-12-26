Ассоциация спортивных журналистов Украины уже восемнадцать лет проводит всеукраинский конкурс среди журналистов и СМИ, освещающих спорт
По итогам 2016 года лучших определяли в 27 номинациях. И в пяти из них победу одержали представители запорожских средств массовой информации.
В номинации "Золотые перья и голоса АСЖУ" одним из победителей стал президент Запорожского областного отделения Ассоциации спортивных журналистов Украины Аркадий Копелиович.
В категории "Лучшая спортивная редакция телевидения" победителем стала программа телеканала "TV-5" "День. Спорт".
"Лучшим фотокорреспондентом АСЖУ" признан фотокор газеты "Индустриальное Запорожье" Александр Прилепа
В номинации "Зал славы. Золотой фонд АСЖУ" одним из лауреатов стала журналист канала "TV-5" и редактор сайта "За!спорт" Елена Назаренко.
В категории "Молодая гвардия. Надежда АСЖУ" отмечена журналистка телеканала "TV-5" Юлия Пасько.
Поздравляем победителей! Вручение наград победителям и номинантам конкурса ("Итоги–2016") состоится 10 марта 2017 года, сообщает сайт Ассоциации спортивных журналистов Украины.
По итогам 2016 года лучших определяли в 27 номинациях. И в пяти из них победу одержали представители запорожских средств массовой информации.
В номинации "Золотые перья и голоса АСЖУ" одним из победителей стал президент Запорожского областного отделения Ассоциации спортивных журналистов Украины Аркадий Копелиович.
В категории "Лучшая спортивная редакция телевидения" победителем стала программа телеканала "TV-5" "День. Спорт".
"Лучшим фотокорреспондентом АСЖУ" признан фотокор газеты "Индустриальное Запорожье" Александр Прилепа
В номинации "Зал славы. Золотой фонд АСЖУ" одним из лауреатов стала журналист канала "TV-5" и редактор сайта "За!спорт" Елена Назаренко.
В категории "Молодая гвардия. Надежда АСЖУ" отмечена журналистка телеканала "TV-5" Юлия Пасько.
Поздравляем победителей! Вручение наград победителям и номинантам конкурса ("Итоги–2016") состоится 10 марта 2017 года, сообщает сайт Ассоциации спортивных журналистов Украины.
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