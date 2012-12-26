По итогам 2016 года лучших определяли в 27 номинациях. И в пяти из них победу одержали представители запорожских средств массовой информации.В номинации " Золотые перья и голоса АСЖУ " одним из победителей сталВ категории " Лучшая спортивная редакция телевидения " победителем стала" Лучшим фотокорреспондентом АСЖУ " признанВ номинации " Зал славы. Золотой фонд АСЖУ " одним из лауреатов сталаВ категории " Молодая гвардия. Надежда АСЖУ " отмеченаПоздравляем победителей! Вручение наград победителям и номинантам конкурса ( " Итоги–2016 " ) состоится 10 марта 2017 года, сообщает сайт Ассоциации спортивных журналистов Украины.