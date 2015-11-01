17 февраля в Пологовский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступила информация о том, что на территории района, прямо в поле, неизвестные автомобили выгрузили большое количество бытового мусора. На место происшествия выехало руководство отдела и следственно-оперативная группа.По предварительной информации, восемь грузовиков загрязнили территорию более ста тонами различных отходов. Полицейские установили, что упомянутый мусор завезен с территории Львовщины. Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ст. 239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение или порча земель). Принадлежность автомобилей установит следствие, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.