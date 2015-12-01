В ходе досудебного расследования уголовного производства, начатого в отношении жителя Розовского района по признакам ст. 129 Уголовного кодекса Украины (Угроза убийством), полицейские получили санкцию на обыск его домовладения.Во время проведения обыска выяснилось, что хозяин 1967 года рождения причастен к незаконному обороту оружия и боеприпасов. Полицейские обнаружили и изъяли у гражданина гранату РГД современного производства, две гранаты ВОГ-25 для подствольного гранатомета, а также патроны к автомату Калашникова калибра 5,45мм.Поэтому к вышеупомянутому уголовному производству добавилось еще одно, начатое по признакам ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Происхождение арсенала и его предназначение установит дальнейшее расследование.Согласно действующему законодательству, правонарушителя может ожидать срок до семи лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области