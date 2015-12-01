В ходе санкционированного обыска, проведенного сотрудниками Розовского отделения полиции Главного управления национальной полиции в Запорожской области у одного из жителей района, изъяты три гранаты и патроны к автомату Калашникова
В ходе досудебного расследования уголовного производства, начатого в отношении жителя Розовского района по признакам ст. 129 Уголовного кодекса Украины (Угроза убийством), полицейские получили санкцию на обыск его домовладения.
Во время проведения обыска выяснилось, что хозяин 1967 года рождения причастен к незаконному обороту оружия и боеприпасов. Полицейские обнаружили и изъяли у гражданина гранату РГД современного производства, две гранаты ВОГ-25 для подствольного гранатомета, а также патроны к автомату Калашникова калибра 5,45мм.
Поэтому к вышеупомянутому уголовному производству добавилось еще одно, начатое по признакам ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Происхождение арсенала и его предназначение установит дальнейшее расследование.
Согласно действующему законодательству, правонарушителя может ожидать срок до семи лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области
В ходе досудебного расследования уголовного производства, начатого в отношении жителя Розовского района по признакам ст. 129 Уголовного кодекса Украины (Угроза убийством), полицейские получили санкцию на обыск его домовладения.
Во время проведения обыска выяснилось, что хозяин 1967 года рождения причастен к незаконному обороту оружия и боеприпасов. Полицейские обнаружили и изъяли у гражданина гранату РГД современного производства, две гранаты ВОГ-25 для подствольного гранатомета, а также патроны к автомату Калашникова калибра 5,45мм.
Поэтому к вышеупомянутому уголовному производству добавилось еще одно, начатое по признакам ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Происхождение арсенала и его предназначение установит дальнейшее расследование.
Согласно действующему законодательству, правонарушителя может ожидать срок до семи лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области
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