В Бердянский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области обратилась 49-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что ночью из ее магазина похитили товар.На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отделения полиции. Правоохранители установили, что неизвестный, взломав дверь, проник в магазин по улице Европейской, откуда похитил товары хозяйственного обихода, канцелярию, посуду. Ущерб - около 28 тысяч гривен.Принятыми мерами розыска местные работники криминальной полиции установили личность и задержали подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 28-летний ранее неоднократно судимый житель Бердянского района. Также полицейские выяснили, что он причастен еще к трем кражам.На сегодня злоумышленник задержан. Самое суровое наказание, которое ему грозит, - лишение свободы на срок до 6 лет. Продолжается проверка на причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории района, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.