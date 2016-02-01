Деятельность конвертационного центра с оборотом в более 250 миллионов гривен в течение 2014-2016 годов прекратили в Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и ГФС.Частные предприятия перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий для последующей конвертации их в наличные. Тем самым способствовали действующим предприятиям в искусственном формировании налогового кредита по НДС.Во время обысков в жилых, офисных помещениях так называемого " конвертационного центра " и автомобилях дельцов правоохранители изъяли " черную " бухгалтерию, более ста печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций и денежные средства в сумме свыше 650 тысяч гривен.На банковские счета, которые использовались дельцами, наложен арест. Уголовное производство открыто по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины.Продолжаются оперативно-следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к финансовой сделки.Источник: пресс-центр УСБУ в Запорожской области