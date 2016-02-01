Более 100 частных предприятий из различных регионов Украины воспользовались "услугами" фиктивных предприятий, деятельность которых организовала группа дельцов. По их реквизитам проводились бестоварные финансово-хозяйственные операции.
Деятельность конвертационного центра с оборотом в более 250 миллионов гривен в течение 2014-2016 годов прекратили в Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и ГФС.
Частные предприятия перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий для последующей конвертации их в наличные. Тем самым способствовали действующим предприятиям в искусственном формировании налогового кредита по НДС.
Во время обысков в жилых, офисных помещениях так называемого "конвертационного центра" и автомобилях дельцов правоохранители изъяли "черную" бухгалтерию, более ста печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций и денежные средства в сумме свыше 650 тысяч гривен.
На банковские счета, которые использовались дельцами, наложен арест. Уголовное производство открыто по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к финансовой сделки.
Источник: пресс-центр УСБУ в Запорожской области
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