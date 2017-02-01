В Хортицком районе Запорожья легковой автомобиль наехал на пешехода.
ДТП произошло на остановке "Ул. Новгородская".
Как сообщили "Индустриалке" в пресс-службы патрульной полиции Запорожья, мужчина переходил дорогу в неположенном месте, когда его сбила женщина на "КИА".
Пострадавший жив, его госпитализировали в больницу с различными травмами.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье пьяный водитель на легковушке чуть не влетел в роддом.
Читайте также: В Запорожье водителя увезли с работы в больницу.
ДТП произошло на остановке "Ул. Новгородская".
Как сообщили "Индустриалке" в пресс-службы патрульной полиции Запорожья, мужчина переходил дорогу в неположенном месте, когда его сбила женщина на "КИА".
Пострадавший жив, его госпитализировали в больницу с различными травмами.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье пьяный водитель на легковушке чуть не влетел в роддом.
Читайте также: В Запорожье водителя увезли с работы в больницу.
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