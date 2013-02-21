Во-первых, как здорово, что городские власти возобновили этот маршрут, когда-то ходил по этому маршруту троллейбус №5, но потом его отменили. И вот сейчас 18-й автобус - большой вместимости. Поначалу были скептические вздохи - мол, месяц поездит и заглохнет. Но потом оказалось, что это совсем не так. Уже третий месяц идет. А 18-й маршрут работает и набирает силу - то есть популярность.Во-вторых, чтобы маршрут полноценно работал, на него запустили не два-три автобуса, а целых девять - и десятый в резерве. На случай, если один из автобусов на линии выйдет из строя. И таким образом они закрыли маршрут - интервал движения 18 минут.Сейчас этот маршрут с улыбкой называют "молодежным" - может, потому, что катаются на нем в основном пенсионеры. Что для пенсионера 18 минут ожидания значат? Да ничего! Подышит свежим морозным воздухом. Но зато когда войдет в салон подкатившего 18-го, пенсионер не услышит запомнившихся со времен и попыток войти в маршрутки - и "занято", и "уже есть льготник", и "куда ты прешь!" Лучше туда не соваться.А в 18-м автобусе все по-другому. Пенсионеров, да и всех льготников, тут любят - то есть не попрекают их таким статусом, к которому каждый рано или поздно придет. Вообще, в 18-м автобусе, который запустил горсовет, его управление транспорта, атмосфера и демократическая, и доброжелательная, и способствующая и дальше жить в нашем городе только с хорошим настроением.В подтверждение этого хочу привести некоторые сценки из нашего утреннего 18-го автобусного маршрута.- Уже на конечной остановке пассажиров зашло столько, что я не могу к ним пробраться - передавайте, пожалуйста, деньги на билеты.Передают. Но, может, не так интенсивно - вс е поправится.- Мужчина! Вы своим телодвижением легли на меня еще на проспекте Металлургов, а уже скоро улица Сталеваров. Может, хватит лежать?- Уважаемый! Я вошел только на бульваре Шевченко, и если лежу на вас, то только полторы остановки - разберитесь с тем, кто до меня лежал!- Мужчина! Что у вас?- Бутылка "Кальвадоса". У вас есть стаканчики?- Да в такой давке какие стаканчики! - парировала со смехом кондукторша. - Берите лучше билет!Так и ехал автобус - маршрут 18-й, Бородинский-Пески, горожане за него, я это слышал в самом автобусе, благодарят Запорожскую городскую власть: ну наконец-то открыли самый востребованный маршрут - спасибо!