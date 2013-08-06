





Во время командировки двое получили в результате действия взрывной волны баротравмы и легкие контузии, но несмотря на это, вместе с коллегами сделали все, чтобы во время обстрела не пострадали местные жители.Боевые офицеры, на мой взгляд, достойны и самых высоких государственных наград, ведь запорожцы спасли от смерти в самом прямом смысле этого слова начальника государственного пожарно-спасательного отряда № 15 Авдеевки подполковника службы гражданской защиты Дмитрия Тритейкина, получившего тяжелое осколочное ранение в живот, а также обеспечили безопасность 70 человек, из которых 30 — сотрудники ГСЧС, а остальные горожане, пришедшие за гуманитарной помощью.- Мы получили распоряжение на выезд 2 февраля в командировку в Авдеевку, - вспоминает сотрудник УСБУ в Запорожской области Александр, попросивший не указывать его фамилию и должность. - Колонну, в составе которой были бензовоз, фура и микроавтобус, встретили возле администрации и отправились в путь. В районе 10 часов въехали в Донецкую область.Поступила команда топливо разгрузить в Комсомольске, а затем двигаться на Краматорск. В Краматорске в нашу машину свой груз перегрузили сумчане и мы выехали в Авдеевку.- Да. После Краматорска пересмотрели безопасный маршрут и решили ехать объездными дорогами — полевыми, потому что основная, самая кратчайшая, была небезопасной.В Авдеевку приехали часов в шесть вечера. Полностью темный город, только свет от фар наших машин. Людей на улице нет, Авдеевка просто вымирает. После совещания, часов в семь, нам поставили задачу переехать к зданию школы №2, где находится один из главных пунктов раздачи гуманитарной помощи, и ждать сотрудников ГСЧС, которые будут разгружать фуру, в ней находилось 26 тонн груза.После разгрузки машины мы планировали в этот же вечер уезжать домой, даже под обстрелом.- Да, город обстреливался по окраинам. Но мы считали, что приедем, разгрузимся — и обратно на Запорожье.Приехали на территорию школы, поставили машины. Начали сходиться люди. В основном за гуманитарной помощью приходят пенсионеры. Некоторые занимают с вечера очередь, уходят домой, а утром возвращаются.Приехали сотрудники ГСЧС — около 30 человек и пришло человек 40 гражданских, они собрались возле центрального входа. И вскоре началось... Сначала был недолет — попало в жилой дом, школа окружена пятиэтажными домами. В результате обстрела, как мы утром узнали, погибла женщина.Услышав, что попало рядом, начали ориентироваться по обстановке, а она менялась очень быстро.… Сотрудники СБУ приказывали людям покинуть двор и идти прятаться в укрытие, что, собственно, и спасло им всем жизнь.- Мы начали загонять людей в школу (она 3-этажная, перекрытия большие), всем сказали лечь на пол — в школе были толстые маты, полученные в качестве гуманитарной помощи, - продолжает рассказ Александр. - И когда в 8-9 часов был прилет на территорию школы, на улице находились только сотрудники ГСЧС. Да еще водители сидели в машинах.Людей загнали, уложили на пол, потом на случай следующего прилета окна матами закрыли и подперли партами. Чуть успокоилось, вышли на улицу на разведку. Нашли водителя машины ГСЧС, который получил смертельное ранение прямо в машине (погиб водитель аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Донецкой области Сергей Горбань. - ИЗ).А на окраине двора, метрах в 100 от здания, обнаружили тяжело раненного сотрудника ГСЧС, у которого было осколочное ранение живота, сильно пострадали внутренние органы. Когда прилетело во двор, он находился возле фуры, разговаривал по телефону, его посекли осколки.Занесли в школу, подготовили площадку, свет, оказали первую помощь, вправили органы и начали вызывать " скорую " . Нам сообщили, что идет обстрел и " скорая " не приедет. Хорошо, минут через 15 примчался фельдшер-сотрудник ГСЧС, он положил его в машину и повез дальше....Часть пожилых людей порывалась уходить домой - мол, родственники будут очень переживать. Но сотрудники СБУ их не отпускали, упросили переночевать в школе. После того как увезли тяжело раненого начальника Авдеевского государственного пожарно-спасательного отряда № 15 Дмитрия Тритейкина, нужно было разрядить обстановку.- Поставили чайник, бабушек водой напоили, предложили чай, - вспоминает Александр. - Домой никого не отпустили, держали до последнего. Мой телефон ходил по рукам — все пытались дозвониться родственникам, сообшить, что с ними все в порядке. Один " Киевстар " работал и то с перебоями.В 22.49 все улеглись. А две бабушки сидят на стульях и ни в какую не хотят ложиться. Мы им говорим: " Да ложитесь, ну когда вы еще в такой большой компании поспите? И такие парни у ваших ног спят " . Поднимали настроение людям, старались их развлекать!Город обстреливали часов до четырех. Когда где-то взрывалось, переворачивались и дальше спали.- А в 7.30 наши вышли пройтись по городу и посмотрели на результаты ночных обстрелов. Впечатляющая картина.- Утром сотрудники ГСЧС разгрузили фуру, нам дали машину сопровождения полиции и вывезли на Красноармейск. На фуре и в нашем джипе от ударной волны было выдавлено стекло. В нашей машине оно было очень потрескано, но что-то было видно (улыбается). Других вариантов не было, поэтому пришлось ехать так....День 2 февраля 2017 года начальник государственного пожарно-спасательного отряда № 15 г. Авдеевка подполковник службы гражданской защиты Дмитрий Тритейкин с полным правом может считать своим вторым днем рождения. Вне всякого сомнения, он остался живым благодаря офицерам СБУ из Запорожья, которые нашли его, тяжело раненного, во дворе возле школы и оказали первую помощь.С осколочным ранением в живот Дмитрий был доставлен в Авдеевскую городскую больницу, прооперирован и перевезен в реанимационное отделение военного госпиталя в город Покровск. А затем подполковника службы гражданской защиты санавиацией доставили в Днепр, в областную больницу имени Мечникова, где ему предстояла еще операция. Здесь Дмитрий Тритейкин пришел в сознание. Жить он обязан долго, ведь в некоторых СМИ прошла информация, что он умер на операционном столе.Фото предоставлено пресс-центром УСБУ в Запорожской области