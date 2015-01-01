Видавший виды документ, на котором уже не просматривалась фамилия, у Николая Александровича изъяли, сведения об этом передали в управление Пенсионного фонда, тем самым сразу лишив запорожца ежемесячной доплаты к пенсии, а ему самому прислали письмо, в котором изложили аргументы, почему ему не положен статус члена семьи погибшего (умершего). Это при том, что в Хортицком райвоенкомате удостоверение в августе 2016 года обменяли без проблем!С получением статуса у Николая Гуляева были большие проблемы, которые удалось решить только после того, как он обратился в Фонд социальной и правовой защиты семей военнообязанных, погибших в мирное время. Заместителю председателя фонда Тамаре Карапейчик даже пришлось ездить в Киев- Олега Гуляева призвали в армию в ноябре 1992 года, - рассказывает Тамара Михайловна. - Служил в Шостке, в части 3022 Внутренних войск МВД. В январе 1993 года Олег стоял на посту, охранял радиоактивные отходы. Его некем было заменить и он простоял несколько дней. С поста Олега забирали с температурой, увезли прямо в госпиталь. Там сбивали-сбивали температуру и не могли понять, почему она не сбивается.Позвонили в Республиканский госпиталь. Там выслушали и сказали: " Переправляйте к нам, что-то подозрительный диагноз " .Начали все обследовать и обнаружили, что у него онкология — лимфагранулематоз 3-й стадии, с поражением надключичных лимфоузлов, средостения, селезенки, на обеих глазах определили близорукость.Олег пролежал в госпитале, 20 апреля 1993 года его комиссовали, отправили на пенсию 37 гривен. Мы: " Что это такое? Забрали в армию здорового парня, вернули больного - признали его инвалидом, дали 2-ю группу " .Сколько денег нужно было на лекарства! Его и к народной целительнице Зубицкой возили, мама травками лечила. А лимфоузлы все равно лопались, шишки были на лице и голове, ослеп. Не дай Бог такого никому!Уходил из жизни Олег в сознании, сказал: " Ну, все, я умираю — зовите солдат " . Ему так хотелось, чтобы на похоронах были военные! Председатель нашего фонда Анна Захаровна Воробьева организовала военный оркестр, военнослужащих. Умер Олег Гуляев 8 июня 1997 года. А потом начались хождения по мукам - нужно было доказывать, что смерть Олега Гуляева связана с прохождением воинской службы...Сложнее всего было получить справку из воинской части, где служил Олег, но благодаря напору Тамары Михайловны это удалось. В справке, подписанной командиром части Маматовым, написано, что Олег Гуляев уволен в запас по болезни. Заболевание получено в период прохождения службы.Связь причины смерти с полученным во время службы заболеванием подтвердила и областная центральная МСЭК. Николай Александрович получил справку, что его сын действительно умер вследствие военной службы.В справке, выданной 22 сентября 1997 года за подписью Запорожского горвоенкома полковника Евгения Шаца, черным по белому записано, что она " дана для получения льгот, в соответствии с Законом Украины " О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей " .19 августа 1997 года Николаю Гуляеву выдали в военкомате удостоверение члена семьи погибшего, а 10 февраля 1998 года бессрочное удостоверение, которое дает право на льготы, установленные законодательством Украины для семей погибших (умерших) ветеранов войны, он получил и в Хортицком управлении социальной защиты.- С трудом, но мы доказали, на основании документов, что эта смерть связана с прохожением службы, - включается в разговор председатель фонда Анна Воробьева. - Государство призвало парня здоровым, а вернуло инвалидом. Фонд добился присвоения статуса членов семьи погибшего родителям Олега - Александре Николаевне и Николаю Александровичу. Нам всем выдавали такие удостоверения, как у них.Вскоре жена Николая Александровича умерла, а он пользовался льготами, как все члены нашего фонда.Я, кстати, уточняла, имеет ли значение, умер человек в результате прохождения воинской службы или погиб. Мне сказали, что нет, не имеет. Мая....Первый раз льгот Николай Гуляев лишился в 2015 году. Ему объяснили, что его пенсия превышает прожиточный минимум, хотя при присвоении статуса размер пенсии не учитывается, они не связаны между собой. Николай Александрович три месяца ходил по инстанциям и поставщикам услуг, но льготы ему восстановили.В 2015 году все члены фонда — а это, в основном, пожилые люди — ходили по этим учреждениям, предоставляли копии документов, хотя все они лежат в личных делах членов семей погибших.У каждого из них теперь по два удостоверения — выданное в военкомате и в органе соцзащиты. Одни используются, когда родители погибших едут в госпиталь или идут на лечение, второе - для получения льгот.Одного Николай Гуляев лишился. Поскольку информация была передана в Пенсионный фонд, то доплату за умершего после службы в армии сына ему перестали выплачивать.Николай Гуляев предоставил " Индустриалке " копию письма из Хортицкого управления труда и соцзащиты, в котором изложены аргументы, почему у него изъяли удостоверение. Ответ на заявление Николая Александровича о замене удостоверения члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны подписано начальником управления А. Михайленко.Отрывок из письма привожу на языке оригинала. " ...Закон України " Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту " (далі — Закон) визначає правовий статус ветеранів війни. Ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав. До ветеранів війни належать: участники бойових дій, інваліди війни, учасники війни (ст. 4 Закону).Статті 6 та 7 Закону визначають осіб, які належать до учасників бойових дій та інвалідів війни. Згідно до абзацу 1 пункту 1 статті 10 Закону його чинність поширюється на сім'ї військовослужбовців, партизанів, підпільників, учасників бойових дій на території інших держав, прирівняних до них осіб, зазначених у статтях 6 та 7 цього Закону, які загинули (пропали безвісти) чи померли внаслідок пораненння, контузії чи каліцва, одержаних під час захисту Батьківщини або виконання інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті або одержаного в період проходження військової служби чи на території інших держав під час воєнних дій та конфліктів.Надані Вами документи не дають підстав для встановлення Вам статусу члена сім'ї загиблого(померлого) ветерана війни. На виконання п.13.1 Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05 1994 р. №302 просимо надати до управління посвідчення члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни (серія Г №447994), видане 10.02 1998 р. " , - говорится в официальном письме из районного управления труда и соцзащиты.Получается, что когда почти десять лет Николаю Гуляеву и его супруге на основании тех же самых документов давали статус семьи погибших и это же управление выдавало удостоверение, это соответствовало закону, а теперь, оказывается, отцу, которому государство вернуло после службы смертельно больного сына-инвалида, этот статус не положен. В военкомате, напомню, просьба о замене удостоверения никаких вопросов не вызвала.- Николай Гуляев — это первая ласточка. Мне кажется, что сейчас очень много льготников и по этой причине органы социальной защиты будут делать все, чтобы их было как можно меньше, - комментирует ответ Николаю Гуляеву глава Фонда правовой и социальной защиты семей военнообязанных, погибших в мирное время, Анна Воробьева.Фото автора