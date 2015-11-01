В ходе проверки готовности личного состава резерва воинской части к выполнению задач по охране общественного порядка основное внимание уделялось умению военнослужащих четко оценивать обстановку, решительно и уверенно действовать в сложной ситуации.Были также проверены автомобильная и бронированная техника части, специальные средства, вещевое обеспечение и состояние экипировки, укомплектованность индивидуальных аптечек.Подразделение выполнило поставленную задачу в полном объеме. Морально-психологическое состояние личного состава удовлетворительное.Источник: сайт НГУ