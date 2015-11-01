Личный состав воинской части 3042 Нацгвардии Украины по охране Запорожской атомной электростанции в очередной раз продемонстрировал, что в случае реальной угрозы готов к выполнению служебно-боевых задач.
В ходе проверки готовности личного состава резерва воинской части к выполнению задач по охране общественного порядка основное внимание уделялось умению военнослужащих четко оценивать обстановку, решительно и уверенно действовать в сложной ситуации.
Были также проверены автомобильная и бронированная техника части, специальные средства, вещевое обеспечение и состояние экипировки, укомплектованность индивидуальных аптечек.
Подразделение выполнило поставленную задачу в полном объеме. Морально-психологическое состояние личного состава удовлетворительное.
Источник: сайт НГУ
В ходе проверки готовности личного состава резерва воинской части к выполнению задач по охране общественного порядка основное внимание уделялось умению военнослужащих четко оценивать обстановку, решительно и уверенно действовать в сложной ситуации.
Были также проверены автомобильная и бронированная техника части, специальные средства, вещевое обеспечение и состояние экипировки, укомплектованность индивидуальных аптечек.
Подразделение выполнило поставленную задачу в полном объеме. Морально-психологическое состояние личного состава удовлетворительное.
Источник: сайт НГУ
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