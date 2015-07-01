Автор снимков - потрясающий запорожский фотограф Алексей Толмачев
Когда он снимал Хортицу, было всем интересно - вот, оказывается, какие красивые у нас места. Но однажды Алексей забрался на тот самый высокий пилон строящегося и недостроенного запорожского моста - на 150 метров, это даже жутко представить, а он там, с фотоаппаратом - и явил миру снимки ночного Запорожья. Как будто ночные птицы взяли в клювы фотоаппараты и, куражась, летали-сновали над нашим городом, фотографируя его в самых разных торжественно ночных ракурсах.
На самом деле все это сделал Алексей Толмачев - первоклассный и бесстрашный фотограф!
Источник: zphoto.zp.ua
Когда он снимал Хортицу, было всем интересно - вот, оказывается, какие красивые у нас места. Но однажды Алексей забрался на тот самый высокий пилон строящегося и недостроенного запорожского моста - на 150 метров, это даже жутко представить, а он там, с фотоаппаратом - и явил миру снимки ночного Запорожья. Как будто ночные птицы взяли в клювы фотоаппараты и, куражась, летали-сновали над нашим городом, фотографируя его в самых разных торжественно ночных ракурсах.
На самом деле все это сделал Алексей Толмачев - первоклассный и бесстрашный фотограф!
Источник: zphoto.zp.ua
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